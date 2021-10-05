《Running Man》排球女王金软景「三大行径」完美化身女版李光洙！刘在锡：找到光洙的继承人了～

连池锡辰也忍不住跟金软景做出「必触Cross」的手势口号，感觉热泪盈眶，大家都很想念光洙啊～！TAT

昨天播出的《Running Man》邀请7位女子排球国手当嘉宾来到第二期，拥有192公分高的排球女王金软景，完美化身成女版李光洙，让成员们不禁连喊：「她根本就是光洙吧！」、「找到继承人了」、「表情、身高到性格都一模一样」。

▼球类竞赛过程中，规定不能生气，一定要保持笑脸，节目组PD一喊开始，金软景就收起严肃表情，瞬间换成笑脸，效果十足。梁世灿感叹道：「她真的好像光洙哥喔！」



比赛过程的表情与争辩反应，让 HAHA 直呼：「她不是李光洙吗？」金钟国也附和：「其实你是光洙吧！」



▼接著在另一场游戏中，金软景一样胆子小又怕高，畏缩的模样让人联想到李光洙，下面的人狂喊：「光洙啊～！」



就连在镜头前害怕的模样，还有看镜头的表情，都跟李光洙一模一样！XD



刘在锡：「是说…找到光洙的继承人了」成员们直呼很想邀请她加入，真的是个综艺的人才。



▼另外金软景在争论个人表现时，也极力为宋智孝争取加薪的好处，为姐姐护航跟厚脸皮的模样，又让成员们忍不住对她大喊道：「光洙！不要激动啊～。」



池锡辰也主动要求和她「必触Cross」、「光洙，很开心见到你～！」现场笑成一片。



这一集看著看著忍不住湿了眼眶，到处都是光洙的影子～，金软景真的太有综艺感、太爆笑了。XD

*图：《Running Man》@friDay影音

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