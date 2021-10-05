韩国造型师已经不满足於剪大牌衣服了～aespa Winter新LOOK惊呆大众：是有多瘦才能穿进去！

韩国造型师太会玩了！！！

每次偶像团回归，新造型永远都是最佳热议话题，造型师们为了吸睛也是使出了浑身解数，什么大牌服装修修剪剪、丝巾变上衣&裙子早已无法满足他们了，这次造型师们又脑洞大开开创了新思路。 人气女团aespa携首张迷你专辑重磅回归，日前公开了主打曲《Savage》的宣传照，众人的视线全都集中在了Winter身上，齐刘海+短发造型让她秒变霸气御姐，萤光绿与藏蓝色结合的「针织衣」衬得她身材曼妙，看完只想大夸这造型师的眼光很不错。



▲twitter@@aespa_official

热衷於时尚的潮人们就上网搜索Winter衣服的牌子了，因为领口和袖口都印著LOGO「GGRN」的字样，找起来也是容易了许多，只是不搜不知道，一搜吓一跳，这哪里是潮服啊，明明是袜子啊？ ！也就是说SM娱乐的造型师把袜子改造成了衣服穿在了Winter身上，袜口上印著LOGO的松紧部分变成了领口、袖口。 小编一边感叹造型师的奇思妙想，一边惊叹Winter是有多瘦才可以把袜子当衣服穿啊，顺便也超级好奇这身Look到底用了几双袜子？





▲KAKAO STORY截图

「首图：twitter@@aespa_official」

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