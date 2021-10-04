哦奠～逮到了！金宇彬有在認真看女友申敏兒的《海岸村恰恰恰》啦～網友：吻戲你也有看了吧XD

金宇彬也沒能逃過和柳俊烈一樣的「命運」。

前有《我的室友是九尾狐》女主角惠利的正牌男友柳俊烈被觀眾們喊話，後有《海岸村恰恰恰》女一申敏兒現實男友金宇彬讓觀眾們操心，原因都是自己的女友和戲裡男主角的羅曼史代入感太強，互動太甜，觀眾們怕他們看了之後大吃飛醋。



▲圖源：tvN《海岸村恰恰恰》

人氣劇《海岸村恰恰恰》正在熱播中，申敏兒搭檔金宣虎成為了近期最撩人的「酒窩CP」，劇裡的感情逐漸升溫，看得觀眾都臉紅心跳，一邊想要高舉新CP的愛情大旗，一邊又在擔心申敏兒正牌男友金宇彬會心碎，大家也是左右為難啊。

金宇彬會吃醋而不看女友的劇嗎？ 一條留言「不小心」暴露了金宇彬其實一直在關注申敏兒的作品。 在劇中飾演公辰派出所巡警崔恩哲的姜炯碩日前通過個人IG發佈了多張片場照片，沒想到引來了金宇彬的關注，他留言寫道：「崔巡警太帥了。 」沒看劇的話，怎麼知道姜炯碩演的是崔巡警呢？ 還連發了3個愛心，姜炯碩也用3個愛心回復。



▲圖源：tvN《海岸村恰恰恰》、ig@kanghyungsuk_

網民們看到金宇彬留言之後也紛紛表示：「那麼你肯定也看到申敏兒的吻戲了吧，別傷心，現實生活裡她還是屬於你的」、「宇彬啊，雖然我很喜歡你，但請允許我暫時站酒窩CP」、「原來你也在看《海岸村恰恰恰》啊，哈哈哈哈哈哈哈」等。

「首圖：ig@____kimwoobin、tvN《海岸村恰恰恰》官方劇照」

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