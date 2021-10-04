哦奠～逮到了！金宇彬有在认真看女友申敏儿的《海岸村恰恰恰》啦～网友：吻戏你也有看了吧XD

金宇彬也没能逃过和柳俊烈一样的「命运」。

前有《我的室友是九尾狐》女主角惠利的正牌男友柳俊烈被观众们喊话，后有《海岸村恰恰恰》女一申敏儿现实男友金宇彬让观众们操心，原因都是自己的女友和戏里男主角的罗曼史代入感太强，互动太甜，观众们怕他们看了之后大吃飞醋。



▲图源：tvN《海岸村恰恰恰》

人气剧《海岸村恰恰恰》正在热播中，申敏儿搭档金宣虎成为了近期最撩人的「酒窝CP」，剧里的感情逐渐升温，看得观众都脸红心跳，一边想要高举新CP的爱情大旗，一边又在担心申敏儿正牌男友金宇彬会心碎，大家也是左右为难啊。

金宇彬会吃醋而不看女友的剧吗？ 一条留言「不小心」暴露了金宇彬其实一直在关注申敏儿的作品。 在剧中饰演公辰派出所巡警崔恩哲的姜炯硕日前通过个人IG发布了多张片场照片，没想到引来了金宇彬的关注，他留言写道：「崔巡警太帅了。 」没看剧的话，怎么知道姜炯硕演的是崔巡警呢？ 还连发了3个爱心，姜炯硕也用3个爱心回复。



▲图源：tvN《海岸村恰恰恰》、ig@kanghyungsuk_

网民们看到金宇彬留言之后也纷纷表示：「那么你肯定也看到申敏儿的吻戏了吧，别伤心，现实生活里她还是属於你的」、「宇彬啊，虽然我很喜欢你，但请允许我暂时站酒窝CP」、「原来你也在看《海岸村恰恰恰》啊，哈哈哈哈哈哈哈」等。

「首图：ig@____kimwoobin、tvN《海岸村恰恰恰》官方剧照」

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