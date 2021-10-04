妄想滿分愛情喜劇《柔美的細胞小將》金高銀不小心訂到透明浴室海景房，點燃安普賢的嘿咻細胞～XD

（談及EP.5-6）每週都覺得這部好治癒我心啊～！細胞們太可愛了，都忍不住重播傻笑。

tvN 在網上擁有熱烈討論度的愛情喜劇《柔美的細胞小將》上週末播出第五～六集，陷入熱戀的柔美（金高銀 飾）與具雄（安普賢 飾）終於迎來了第一次的單獨旅行。



具雄好不容易第一次到柔美家，卻因為肚子痛跑進廁所解放，浪漫的氣氛瞬間全無，馬桶甚至堵住，場面一度非常尷尬，不過柔美的貼心舉動，讓這一晚有了美好的收場。



之後，兩人贏來的第一次旅行，柔美在慌張之下，訂了擁有透明浴室的海景房（一大床～），因為尷尬與誤會而讓兩人互相賭氣，本以為旅行就要泡湯了，但最終具雄鼓起勇氣表明自己想繼續旅行，很滿意透明浴室。



兩人因此和解，第六集結尾他們回到房間狂野熱吻到床邊，具雄抱起柔美，嘿咻細胞大抱走啦～，兩人終於要直達本壘了嗎？啊！！！！居然停在這裡～～～

只好等到下週五 (10月8日) 的 EP.7 見分曉了。TAT

▼精彩片段回顧，柔美幻想具雄淋浴的模樣；具雄看到柔美的香肩，嘿咻細胞（恐龍型態）暴走～：



*圖：tvN Drama@劇照&播出截圖

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