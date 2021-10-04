金秀贤发网图给李洪基：「我也有出演《鱿鱼游戏》！」遭无情吐槽：「哥，你那样第一个就会挂掉啦XD」

看来#金秀贤 和#李洪基 也有看《鱿鱼游戏》，还看到了网友合成的梗图，真的太可爱啦~

FTIsland乐团主唱李洪基本月2日更新个人IG限时动态，内容是一张金秀贤和《鱿鱼游戏》剧中截图的合成图片，李洪基留言说：「他发给我这张图说也许他也有登场...... 哥，那样的话哥第一个就会死掉啦kkkk」图片里是《鱿鱼游戏》第一集「123木头人」的场景，金秀贤穿著和参赛者们几乎一样的绿色运动服，但其他参赛者全都静止不动，唯独金秀贤在快乐地跑跳、还露出开朗笑脸，难怪会被李洪基担心个人安危XD



金秀贤此前在电影《伟大的隐藏者》中饰演潜伏在首尔贫民区的北朝鲜精英部队间谍元流焕，一身绿色运动服就是他的标志打扮，后来客串tvN电视剧《爱的迫降》时也延续了这一角色设定，这张《鱿鱼游戏》的合成图里用到的就是《爱的迫降》客串戏份。



其实之前这张图已经在韩网流传并引起不少人爆笑，没想到金秀贤本尊也有看到，还发给好友李洪基，这下就连外国粉丝都知道啦XD



另外，金秀贤和李洪基在2016年一起参加保龄球资格赛而结识，之前李洪基曾公开过个人工作室，里面还有金秀贤的人形立牌。 李洪基入伍前金秀贤也去看他主演的音乐剧，去年金秀贤拍摄《虽然是精神病但没关系》时，正在服兵役的李洪基还有送去咖啡车应援，看来「保龄球兄弟」的感情一直没有变呢！



（图：IG@skullhong12）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻