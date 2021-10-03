【有片】《魷魚遊戲》與《無限挑戰》一分鐘混合剪輯！鄭埻夏和孔劉打畫片，劉在錫戳MuDoRi椪糖失敗

這剪輯太有代入感！網友表示：「《無限挑戰》完全是預言書」、「《無限挑戰》其實是無限利己主義，活到最後的很可能是朴明秀」XD

近日Netflix原創劇集《魷魚遊戲》在全球受到很大關注和討論，雖然一度有部份網友認為劇中的123木頭人、拔河等遊戲存在抄襲《無限挑戰》的嫌疑，但導演接受採訪時表示劇本早在2009年就已經完成，靈感來自《大逃殺》等很多部日本漫畫作品，為了降低遊戲的複雜度而選擇了小孩們玩的經典遊戲 ;大多數網友也認為《無限挑戰》播出的13年間做了非常多的創新嘗試，與《魷魚遊戲》的部份情節偶然雷同也無傷大雅。

近日有網友用《無限挑戰》和《魷魚遊戲》做了混合剪輯《魷魚無挑》，真的堪稱無縫銜接！影片開頭是孔劉邀請對方打畫片的鏡頭，然而李政宰卻被神不知鬼不覺地換成了鄭埻夏：



鄭亨敦的聲音搭配劇集畫面：「輸的人要被扇巴掌哦！」孔劉的紅色畫片被掀翻時，朴明秀：「你輸了要挨打！」接著孔劉拿出10萬元，仿彿他是為了逃避懲罰而出錢XD



劉在錫被塞進車裡帶走、無限挑戰成員拍攝大頭照，朴明秀「中槍」之後被除名，劉在錫大喊：「這算什麼綜藝！」鄭亨敦：「有人死了啊！我不玩了！」



劉在錫拿到的戳椪糖遊戲圖案是《無限挑戰》MuDoRi，頭像立即熄滅XD朴明秀對執行者說：「給我飯！」執行者舉起槍，朴明秀立即改口：「還是餓肚子比較好！」



韓國網友對這個混合剪輯表示：「傳說級綜藝變成了傳說級預言書」、「剪輯之神」、「開頭的鄭埻夏也太過自然」、「《無挑》結束3年了依然有很多人提起，真的很厲害」、「如果《無挑》還在的話也許真的可以看到這些畫面」、「《無限挑戰》 其實是無限利己主義，活到最後的很可能是朴明秀，或者大家全部被淘汰」XD



（圖：Youtube@여유만만）

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