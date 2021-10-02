《機智山村生活》長版預告：在《機智醫生生活2》進行最後一次拍攝時，「綁架專家」羅PD就已經到現場等待

由《機智醫生生活》的五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）出演的綜藝《機智山村生活》，公開長達6分鐘的預告。

在9月6日進行《機智醫生生活2》最後一次拍攝，在五人幫99s離開之後，羅PD也出現在練團室，字幕還打上「羅（張）PD，綁架專家」，是直接到這裡來綁架嗎（笑）！下一秒就到了山村，羅PD也說道：「你認為教授能當到什麼時候呢？這裡是其他地方啊！」



拍攝的時候剛好遇到下大雨，遮雨棚還被吹倒，五個人看起來都超狼狽（笑）！還公開他們煮的料理，每餐看起來都吃得很好～ 而他們也遇到像是翻倒麵粉、翻倒水、打翻裝水果的車（曹政奭直接眼神罵人），光看預告就覺得超爆笑。



「99s守護神」曹政奭真的像村裡的大哥、「長腿叔叔」柳演錫也親自製作了桌子、椅子等（可以加入柳海真的「IKEYO」啦！）、「吃貨大廚」鄭敬淏就是不停地煮跟吃、「不知不覺藝能感」金大明真的做什麼都令人爆笑、「興致富翁」田美都就是一直大笑。



公開的預告中看到有金海淑、申鉉彬、丁文晟、申元浩PD的身影，期待之後更多嘉賓來呢！而《機智山村生活》將在10月8日播出，台灣的朋友可以通過friDay影音、iQIYI國際版收看。





（圖：YouTube@채널 십오야）

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