《机智山村生活》长版预告：在《机智医生生活2》进行最后一次拍摄时，「绑架专家」罗PD就已经到现场等待

由《机智医生生活》的五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）出演的综艺《机智山村生活》，公开长达6分钟的预告。

在9月6日进行《机智医生生活2》最后一次拍摄，在五人帮99s离开之后，罗PD也出现在练团室，字幕还打上「罗（张）PD，绑架专家」，是直接到这里来绑架吗（笑）！下一秒就到了山村，罗PD也说道：「你认为教授能当到什么时候呢？这里是其他地方啊！」



拍摄的时候刚好遇到下大雨，遮雨棚还被吹倒，五个人看起来都超狼狈（笑）！还公开他们煮的料理，每餐看起来都吃得很好～ 而他们也遇到像是翻倒面粉、翻倒水、打翻装水果的车（曹政奭直接眼神骂人），光看预告就觉得超爆笑。



「99s守护神」曹政奭真的像村里的大哥、「长腿叔叔」柳演锡也亲自制作了桌子、椅子等（可以加入柳海真的「IKEYO」啦！）、「吃货大厨」郑敬淏就是不停地煮跟吃、「不知不觉艺能感」金大明真的做什么都令人爆笑、「兴致富翁」田美都就是一直大笑。



公开的预告中看到有金海淑、申铉彬、丁文晟、申元浩PD的身影，期待之后更多嘉宾来呢！而《机智山村生活》将在10月8日播出，台湾的朋友可以通过friDay影音、iQIYI国际版收看。





（图：YouTube@채널 십오야）

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