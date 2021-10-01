《不會傷害你》第1集就超爆笑！曾住在華麗頂樓的嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄，改住廢宅還勞動一整天！

tvN綜藝《不會傷害你》是《The Penthouse》系列三位男主角嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄出演，講述三人在卸下「惡棍」身分後到寂靜鄉村中度假的生活。

由於《The Penthouse》總共拍攝18個月，三人累積深厚的感情，對於可以一起拍攝綜藝、可以再繼續相聚，他們也都相當期待和興奮。



結果...製作組準備一個廢墟8年的房子，他們一看到都非常傻眼，庭院雜草叢生、門紙破裂、地板、碗盤都是灰塵、地板紙也都必須換新。三人也到市場購買材料，之後開始進行重整：貼上新門紙，換上新的地板紙，真的就是來這裡勞動的！（在這之間還必須在惡劣環境下準備午餐、晚餐，真的超辛苦～）



這也讓嚴基俊表示：「不是不會傷害你，是我們會被傷害。」奉太奎：「是我們被折磨吧？我們這樣生活也累，叫上別人是正確的選擇嗎？」



之後，他們打給隔天要到來的嘉賓李智雅，紛紛說道：「別來啊～肯定會嚇一跳的，可能剛過來就想回去！」這讓李智雅表示：「真的？突然...不想去了。」他們甚至李智雅買空調來 XD 而下集李智雅、金永大、韓智賢都將到來，看來也是要一起加入勞動啊！





（圖：tvN《不會傷害你》）

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