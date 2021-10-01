《不会伤害你》第1集就超爆笑！曾住在华丽顶楼的严基俊、奉太奎、尹钟焄，改住废宅还劳动一整天！

tvN综艺《不会伤害你》是《The Penthouse》系列三位男主角严基俊、奉太奎、尹钟焄出演，讲述三人在卸下「恶棍」身分后到寂静乡村中度假的生活。

由於《The Penthouse》总共拍摄18个月，三人累积深厚的感情，对於可以一起拍摄综艺、可以再继续相聚，他们也都相当期待和兴奋。



结果...制作组准备一个废墟8年的房子，他们一看到都非常傻眼，庭院杂草丛生、门纸破裂、地板、碗盘都是灰尘、地板纸也都必须换新。三人也到市场购买材料，之后开始进行重整：贴上新门纸，换上新的地板纸，真的就是来这里劳动的！（在这之间还必须在恶劣环境下准备午餐、晚餐，真的超辛苦～）



这也让严基俊表示：「不是不会伤害你，是我们会被伤害。」奉太奎：「是我们被折磨吧？我们这样生活也累，叫上别人是正确的选择吗？」



之后，他们打给隔天要到来的嘉宾李智雅，纷纷说道：「别来啊～肯定会吓一跳的，可能刚过来就想回去！」这让李智雅表示：「真的？突然...不想去了。」他们甚至李智雅买空调来 XD 而下集李智雅、金永大、韩智贤都将到来，看来也是要一起加入劳动啊！





（图：tvN《不会伤害你》）

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