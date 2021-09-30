Super Junior又诞生超强致敬！银赫学朴宝剑可爱跳舞～原来D&E专辑预告都模仿自寝具广告！

D&E出道十年，正规一辑要来啦～啊为什么都是选寝具广告（抱歉，小编乱想X）

Super Junior小分队D&E（东海&银赫）今年迈入第十年终於推出正规一辑《COUNTDOWN》，自28日开始「countdown倒数计时」公开一系列预告，一看相当眼熟！

第一支预告是银赫单独版本，内容不仅眼熟又耳熟，他在房间里听著《小小兵》（迷你兵团）名曲〈Happy〉「自嗨」起舞，旁白推销自家专辑：「好险换了D&E，谁说的？身体说的。聆听D&E的音乐成就美好的自我。制作得很好――COUNTDOWN。」



原来这是模仿自去年朴宝剑为寝具品牌ACE BED所拍的广告，场景与舞蹈均模仿得维妙维肖，堪称一绝！不论银赫还是朴宝剑，最后一幕躺在床上露出满足笑容、比出爱心姿势，同样都融化粉丝的心！连银赫自己都在影片下方留言：「真可爱」。



▼原版朴宝剑广告



而这不是Super Junior第一次推出如此极致的模仿影片了，今年7月厉旭就曾找上银赫与神童一同cover一支东海演出的MV，MV的场景与人物造型亦模仿得如出一辙。



（延伸阅读：‎Elsa再现！SJ厉旭Cover东海MV自己当女主角，找银赫&神童演绎深情三角恋）

D&E东海单独版本《COUNTDOWN》预告也在昨（29）日公开，风格就和银赫截然不同了。画面灰暗神秘，人人打著哈欠……只有东海一人饱足精神chill的说：「屹立不摇的D&E。」



这支预告来自於同是寝具品牌的席梦思，仔细一瞧会发现登场人物的造型都有几分相似。而东海虽然仅出现最后几秒，但梳起起油头戴起眼镜的他，斯文模样再次迷倒万千少女！



▼原版广告



也许接下来会不会有D&E合体版本预告？那又会致敬哪支寝具广告了呢？

（图：D&E专辑预告@YouTube Super Junior 截图、ACE BED广告@YouTube ACE BED 截图）

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