【有雷】《魷魚遊戲》是導演真實欠債時期寫出的作品：坦言拍戲壓力太大掉了6顆牙，靈感來源&第二季計畫大公開！

拜託導演一定要帶著《魷魚遊戲2》重新回來啊！

近日在全球引起話題的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，講述欠下巨額債務的人們為了獲得獎金而參加殘酷生存遊戲的故事，劇情充滿反轉，展現出人性的多個層次，而主要角色的結局也引起不少討論，例如1號參賽老人和成奇勛的關係、刑警黃俊昊的下落、 李秉憲飾演的哥哥黃仁昊的故事等等，都被看做是為第二季埋下的伏筆。

近日《魷魚遊戲》的原作者兼導演黃東赫接受線上採訪時透露了創作背景和未來計畫，值得一提的是黃東赫也是《熔爐》和《南漢山城》的導演哦！

之前有人質疑《魷魚遊戲》抄襲《要聽神明的話》等作品，但其實黃導演早在2009年就完成了劇本創作，一開始是想拍成電影，但因為內容殘忍陰暗、題材對韓國觀眾而言較為陌生，10年間一直未能找到投資人，直到Netflix找上門來。

當時黃導演在2008年準備的電影沒能拍成，欠了不少債，經常去漫畫店打發時間，慢慢對死亡遊戲主題的作品產生共鳴，例如《大逃殺》、《賭博默示錄》、《LIAR GAME》等等，並開始思考：「如果我身處這一狀況的話會如何行動呢？ 」並以此創作了劇本。



關於與部份漫畫設定相似的意見，黃導演表示《魷魚遊戲》的重點在於展現人性和心理而不是複雜的遊戲，主角也不是擁有天才頭腦的英雄，而是一群失敗者，很多時候是靠運氣和其他人的幫助與犧牲才活到最後。

劇中獎金額數設定為456億是因為希望簡單好記，所以選擇了123和789中間的數位；遊戲一開始就是吳一男為了找回童年的單純而打造的，所以執行者的衣服也都是粉紅色，意圖讓參賽者感到心情放鬆，遊戲舞台的靈感來自兒童咖啡廳，令人印象深刻的樓梯構造的靈感則是來自荷蘭版畫家Escher的作品。



對於很多觀眾關心的黃俊昊的生死以及第二季的方向，黃導演依舊保密，透露雖然有意願拍第二季，但因為拍第一季時已經因為壓力太大而掉了6顆牙齒，暫時想拍拍其他作品作為過渡，如果真的拍第二季應該會找人幫忙、 不想再單打獨鬥了，不然可能要全部換成假牙XD而且網上大家的猜測分析他也有看到，表示非常新穎有趣，說不定也會融入到第二季中哦！



（本文整理自SBS、NEWSEN1、2、Ohmynews相關報導）

（圖：IG@Netflixkr）

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