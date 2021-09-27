[有雷]《魷魚遊戲》解析參賽者編號的意義！為何是456人＋獲勝者為何變身為遊戲的負責人！

[有雷]韓國影集《魷魚遊戲》自9月17日一公開即引起全球旋風，就連Netflix執行長也搶當第457號參賽者，不過看完了這充滿人性考驗與現實殘酷的比賽，為什麼是456人參加？又為何總獎金是456億韓元？主角李政宰要剛好是456號？

以下為防雷線



＃第456號成奇勛

主角住在雙門洞的成奇勛（李政宰飾）在遊戲中是最顯眼的456最後一號，從一開始他去賭馬時獲得獎金就是456萬，一開始遊戲參加總人數與獎金也是456人與456億元。韓國網友也提出了許多想法來說明為什麼設定為456，大家參考看看是否有些道理。

1、在電影《賭博默示錄》中，也是屬於一個人生逆轉的遊戲，其中一關卡用三顆骰子比大小，骰子若骰出1、2、3就輸兩倍，而骰出4、5、6三個數字來則是贏雙倍，暗示成奇勛會得到最後的勝利。

2、以數字鍵盤的排列來看，三個一排4、5、6被排在最中間，像是最後一關的「魷魚遊戲」中必須通過魷魚形狀中間的「暗行御史」一樣，而數字鍵盤並沒有頂端（魷魚頭），成奇勛最終也並未踩到魷魚頭圈圈裡而獲勝。

＃第218號曹尚佑（朴海秀飾）

把218拆開成2與18，聽過韓文的人都知道18這個數字用韓文念起來是罵人髒話（本劇中也常出現），韓文讀音會念成「這混蛋」，在劇中不惜用盡手段背叛或傷害他人的尚佑，到後半劇情也黑化得更加嚴重，騙了阿里、推了剩下一關玻璃的參賽者、還殺了姜曉，非常配得上混蛋這個稱號，218也相當符合他的角色。

＃第1號吳一男

最引人矚目的老人1號，在最終也揭開了遊戲的目的，為了親身體驗才能得到的樂趣，自己成為第1號參賽者。

＃第199號阿里

這位來自巴基斯坦的阿里，悲劇性的退場令人難過不已，他在彈珠關卡受到了尚佑的背叛，在他贏得了19顆彈珠之後被尚佑騙了，而他的背號199號也剛好是218號的尚佑扣掉19，表示著他與尚佑之間的差距。

＃第67號姜曉＋第240號智英

來自北韓的她擁有堅韌的意志力與生存力，由於她的名字「曉」，網友認為破曉時分的陽光都在清晨6點與7點左右露臉，於是給了67號，而巧合的是在其中短暫與姜曉結伴互訴心事的可愛女生智英，有著與姜曉完全相反的意志，沒有從此地離開的理由，6x7=42，042反過來的號碼即是240，就是智英的號碼。

＃第101號流氓德秀

在韓國101這個號碼可說是總統御用的，青瓦臺的護衛隊也稱為101護衛團，所以意指德秀認為自己在遊戲中像是總統一樣擁有呼風喚雨的權力。

＃第212號韓美女

在劇中動盡歪腦筋的韓美女，在第二關卡椪糖時利用打火機過關，也拉攏了德秀，原本結盟為2人一起，但在拔河遊戲時韓美女就遭到背叛，甚至下一關彈珠遊戲還被孤立成為單獨1人，最終到了玻璃橋，她選擇抓緊了背叛她的德秀雙雙墜落，她的心境變化是2人（結盟）－1人（被排擠）－2人（同歸於盡），於是呼應她的編號212號。

＃第111號間諜醫生

醫生在參賽者中總能獲得下一關遊戲的提示，原來他與工作人員有勾結，摘除淘汰者的器官以便販售獲利，在韓國舉報間諜的電話號碼是111，意指醫生就是在這遊戲中的間諜人物。



照片:Netflix播出截圖

至於刑警黃俊昊在遊戲中不斷尋找的哥哥黃仁昊，竟是戴著面具的遊戲負責人，資料顯示他是2015年遊戲的獲勝者，他應該與成奇勛一樣獲得高額的獎金，但為何弟弟尋找失蹤一周的他時，他住在考試院？而且他的桌上放滿美術相關書籍，牆上掛著的畫與右邊貼著的是同一幅，他有可能是這些場景的設計人嗎？



照片:Netflix播出截圖

網友們推測他也與成奇勛一樣在獲勝後又再度被老人吳一男找上，並且也與他玩了一個遊戲，賭上全部的財產，他輸了，只好回到遊戲中擔任負責人並聽命於吳一男。不過在劇中看起來他對老人畢恭畢敬，並且在最終還來到他的病榻前闔上他的眼睛，看起來並沒有很怨恨老人，第二季是否將揭開他與警察弟弟的故事，令人相當期待。



封圖圖源：IG@netflixkr

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