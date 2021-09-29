[有雷]《達利與馬鈴薯湯》進度飛快第一集就曖昧！闊氣金旻載初次見面就在別人家洗澡又送金錶（EP1－2）

[有雷]上週剛剛開播的《達利與馬鈴薯湯》（《達利與薯仔湯》），由金旻載以及朴珪瑛主演，兩人也在前兩集就展現出背景的天差地別，在一次的意外中誤打誤撞相遇，背景相差甚遠的兩個人卻意外地相處契合，好感漸生，差點以為第一集就已經要成為CP了！

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《達利與馬鈴薯湯》從一開始就先以異國風情開場，在阿姆斯特丹的美術館中，為了學習或是工作總是廢寢忘食，用糖果零食代替正餐的金達利（朴珪瑛飾），由於能力過人相當獲得館長重用，而她的父親在韓國也是青松美術館的館長，於是她的表現總是舉止優雅有氣質，也精通多國語言。



而身為大韓餐飲協會負責人，也是「F&B」集團的常務陳武學（金旻載飾），全身充滿銅臭味，滿腦子想的都是賺錢，對於馬鈴薯湯當中的豬肉非常有研究，什麼事情都想要用錢來解決，被哥哥慫恿投資青松美術館，也因此惹怒父親。



為了參加一場派對，金達利被館長要求到機場去迎接遠道而來的韓裔日本人的收藏家陳仁成，在機場卻陰錯陽差地接到了同樣姓陳的陳武學，陳武學也應紐西蘭養豬協會的邀請來到此地參與盛會，沒想到卻被帶往藝術派對，不但說不出任何鑑賞，還弄壞了現場的昂貴畫作！不過聰明的達利卻全程協助他不露出破綻，並且揭露了陳武學弄壞的畫作竟不是真跡而是假貨，反而得到了主辦人的感謝。





雖然是一個誤會造成兩人的相遇，但兩人相處的氛圍並沒有因此充滿怒氣。陳武學因為激怒老爸於是卡片被停，讓他在外地身無分文也沒有住處，達利看出他的窘境並邀請他一起到家中。陳武學大展廚藝，同時也看見達利非常用心處理接錯人的善後事宜，聯絡各處說明情況，對她非常欣賞。兩人聊天的內容雖然天差地別，但達利卻覺得陳武學是一位有趣的人，也認為兩人能如此相遇並共處一室的緣分，是「3000個剎那才換來的相遇」，打動了陳武學。





相談甚歡的兩人，甚至因為突如其來的停電而差點有了肢體上的接觸，洗澡洗到一半的還裸著上半身的陳武學，直接撲倒正在更換睡衣的達利，畫面太粉紅。隔日達利送走了武學，兩人還約好在韓國美術館再見面，為表達能再見面的決心，陳武學直接脫下了手上的昂貴金錶，交給達利並請她下次見面時記得帶來。達利沒有多想就轉身離開，陳武學這才發現根本連對方的聯絡方式都沒問……會不會遭到詐騙呢？



想不到達利的父親突然喪生令她悲痛不已，回到韓國接手青松美術館，但首先遇上的就是財務危機，此時的陳武學也被父親要求收回這筆投資，於是他帶著一群黑道兄弟來美術館搗亂，想不到眼前遇見的竟是他正在尋找的金達利！劇情還有許多未解，權律也登場了，他與達利父親的死是否相關？



照片：HongKong VIU《達利與薯仔湯》播出截圖

封面照片:KBS Drama

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