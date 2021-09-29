[有雷]《达利与马铃薯汤》进度飞快第一集就暧昧！阔气金旻载初次见面就在别人家洗澡又送金表（EP1－2）

[有雷]上周刚刚开播的《达利与马铃薯汤》（《达利与薯仔汤》），由金旻载以及朴圭瑛主演，两人也在前两集就展现出背景的天差地别，在一次的意外中误打误撞相遇，背景相差甚远的两个人却意外地相处契合，好感渐生，差点以为第一集就已经要成为CP了！

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《达利与马铃薯汤》从一开始就先以异国风情开场，在阿姆斯特丹的美术馆中，为了学习或是工作总是废寝忘食，用糖果零食代替正餐的金达利（朴圭瑛饰），由於能力过人相当获得馆长重用，而她的父亲在韩国也是青松美术馆的馆长，於是她的表现总是举止优雅有气质，也精通多国语言。



而身为大韩餐饮协会负责人，也是「F&B」集团的常务陈武学（金旻载饰），全身充满铜臭味，满脑子想的都是赚钱，对於马铃薯汤当中的猪肉非常有研究，什么事情都想要用钱来解决，被哥哥怂恿投资青松美术馆，也因此惹怒父亲。



为了参加一场派对，金达利被馆长要求到机场去迎接远道而来的韩裔日本人的收藏家陈仁成，在机场却阴错阳差地接到了同样姓陈的陈武学，陈武学也应纽西兰养猪协会的邀请来到此地参与盛会，没想到却被带往艺术派对，不但说不出任何鉴赏，还弄坏了现场的昂贵画作！不过聪明的达利却全程协助他不露出破绽，并且揭露了陈武学弄坏的画作竟不是真迹而是假货，反而得到了主办人的感谢。





虽然是一个误会造成两人的相遇，但两人相处的氛围并没有因此充满怒气。陈武学因为激怒老爸於是卡片被停，让他在外地身无分文也没有住处，达利看出他的窘境并邀请他一起到家中。陈武学大展厨艺，同时也看见达利非常用心处理接错人的善后事宜，联络各处说明情况，对她非常欣赏。两人聊天的内容虽然天差地别，但达利却觉得陈武学是一位有趣的人，也认为两人能如此相遇并共处一室的缘分，是「3000个刹那才换来的相遇」，打动了陈武学。





相谈甚欢的两人，甚至因为突如其来的停电而差点有了肢体上的接触，洗澡洗到一半的还裸著上半身的陈武学，直接扑倒正在更换睡衣的达利，画面太粉红。隔日达利送走了武学，两人还约好在韩国美术馆再见面，为表达能再见面的决心，陈武学直接脱下了手上的昂贵金表，交给达利并请她下次见面时记得带来。达利没有多想就转身离开，陈武学这才发现根本连对方的联络方式都没问……会不会遭到诈骗呢？



想不到达利的父亲突然丧生令她悲痛不已，回到韩国接手青松美术馆，但首先遇上的就是财务危机，此时的陈武学也被父亲要求收回这笔投资，於是他带著一群黑道兄弟来美术馆捣乱，想不到眼前遇见的竟是他正在寻找的金达利！剧情还有许多未解，权律也登场了，他与达利父亲的死是否相关？



照片：HongKong VIU《达利与薯仔汤》播出截图

封面照片:KBS Drama

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