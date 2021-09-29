OCN電視劇重磅回歸！新驚悚劇《Chimera》集合《魷魚遊戲》朴海秀、《怪獸》秀賢、《Mouse》李熙俊

OCN回來了！這陣容很可以！！

擅長特殊題材，曾推出《Voice》、《隧道》與《他人即地獄》等名作的OCN電視台，自6月《黑洞》結局過後，就未再自製自播電視劇，旗下的《Voice 4》、《Hometown》等劇都改由同集團的tvN電視台播出。27日，OCN終於宣布以新作《Chimera》回歸。

一如OCN過往的風格，新電視劇《Chimera》為驚悚劇，講述重案組刑警在煥、犯罪心理分析師宥真，和外科醫生鍾燁，三人各因不同的目的，追蹤時隔35年再次發生的連環爆炸殺人案。該劇名來自於希臘神話中有著獅頭、山羊身及蛇尾，會噴火的怪物。

2017年主演tvN電視劇《機智牢房生活》大獲成功而爆紅，這陣子又主演Netflix原創劇《魷魚遊戲》受到高度關注，朴海秀飾演擁有完美主義的重案組刑警「在煥」，將會展現動作戲。

（圖：BH娛樂）

▼《機智牢房生活》「金濟赫」、《魷魚遊戲》「曹尚佑」

（圖：tvN、Netflix）

曾演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》 與《怪獸與葛林戴華德的罪行》，秀賢（Claudia Kim）飾演從小就被領養到美國，FBI出身的犯罪心理分析師「宥真」。

（圖：YG娛樂）

▼《復仇者聯盟2：奧創紀元》「趙海倫博士」、《怪獸與葛林戴華德的罪行》「娜吉妮」

（圖：Marvel、華納）

2020年曾以《南山的部長們》拿下釜日電影獎男配角，今年上半年則主演《Mouse》入圍百想藝術大賞電視部門男配角，李熙俊飾演外科醫生「鍾燁」，幼時被領養到英國，後來以醫師身分歸國。

（圖：BH娛樂）

▼《南山的部長們》「郭尚川」、《Mouse》「高武治」

（圖：Showbox、tvN）

《Chimera》編劇為《前女友俱樂部》李珍梅，導演為《擁抱太陽的月亮》、《Royal Family》（豪門之路）金道勳，此為100%事前製作，據傳已在2019年殺青，但因內部發生問題而遲遲未上檔，直至今年才重新安排檔期，將在10月30日起作為週末劇播出。

▼秀賢、李熙俊2019年分享了不少拍攝時的幕後照片



在OCN宣告以《Chimera》回歸的同時，也宣布明年上半年會推出漫改劇《優越的一天》。

（封圖：OCN）

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