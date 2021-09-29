OCN电视剧重磅回归！新惊悚剧《Chimera》集合《鱿鱼游戏》朴海秀、《怪兽》秀贤、《Mouse》李熙俊

OCN回来了！这阵容很可以！！

擅长特殊题材，曾推出《Voice》、《隧道》与《他人即地狱》等名作的OCN电视台，自6月《黑洞》结局过后，就未再自制自播电视剧，旗下的《Voice 4》、《Hometown》等剧都改由同集团的tvN电视台播出。27日，OCN终於宣布以新作《Chimera》回归。

一如OCN过往的风格，新电视剧《Chimera》为惊悚剧，讲述重案组刑警在焕、犯罪心理分析师宥真，和外科医生钟烨，三人各因不同的目的，追踪时隔35年再次发生的连环爆炸杀人案。该剧名来自於希腊神话中有著狮头、山羊身及蛇尾，会喷火的怪物。

2017年主演tvN电视剧《机智牢房生活》大获成功而爆红，这阵子又主演Netflix原创剧《鱿鱼游戏》受到高度关注，朴海秀饰演拥有完美主义的重案组刑警「在焕」，将会展现动作戏。

（图：BH娱乐）

▼《机智牢房生活》「金济赫」、《鱿鱼游戏》「曹尚佑」

（图：tvN、Netflix）

曾演出好莱坞电影《复仇者联盟2：奥创纪元》 与《怪兽与葛林戴华德的罪行》，秀贤（Claudia Kim）饰演从小就被领养到美国，FBI出身的犯罪心理分析师「宥真」。

（图：YG娱乐）

▼《复仇者联盟2：奥创纪元》「赵海伦博士」、《怪兽与葛林戴华德的罪行》「娜吉妮」

（图：Marvel、华纳）

2020年曾以《南山的部长们》拿下釜日电影奖男配角，今年上半年则主演《Mouse》入围百想艺术大赏电视部门男配角，李熙俊饰演外科医生「钟烨」，幼时被领养到英国，后来以医师身分归国。

（图：BH娱乐）

▼《南山的部长们》「郭尚川」、《Mouse》「高武治」

（图：Showbox、tvN）

《Chimera》编剧为《前女友俱乐部》李珍梅，导演为《拥抱太阳的月亮》、《Royal Family》（豪门之路）金道勋，此为100%事前制作，据传已在2019年杀青，但因内部发生问题而迟迟未上档，直至今年才重新安排档期，将在10月30日起作为周末剧播出。

▼秀贤、李熙俊2019年分享了不少拍摄时的幕后照片



在OCN宣告以《Chimera》回归的同时，也宣布明年上半年会推出漫改剧《优越的一天》。

（封图：OCN）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻