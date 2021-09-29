期待～池昌旭、成東鎰、秀英確定出演治癒劇《如果說出你的願望》，很有意義的劇情設定！

很有意義的題材，期待演員們再次展現不同的魅力！

《如果說出你的願望》（音，당신이 소원을 말하면）講述被逼到生命盡頭而岌岌可危的青年接到社會服務命令後，走進臨終關懷醫院，與醫院的人一起通過各種插曲，聽取生命盡頭的人們各自不同的最後心願，是一部充滿感動、治癒的電視劇。



28日，也確定由池昌旭、成東鎰、秀英主演，已經開拍。



（圖：Glorious娛樂、Saram娛樂、에이스메이커무비웍스）

池昌旭飾演「尹僑萊」，他在保育院、少年院、教導所與冷酷的現實展開殘酷的殊死搏鬥，最終因事故在臨終關懷醫院服務，為了活下來而掙扎。他通過《Healer》、《奇怪的搭檔》、《便利店新星》和《愛在大都會》等劇，不僅有著超高人氣，演技也廣受認可，這次將展現與以往不同的新面貌。



（圖：SBS《便利店新星》、Kakao TV《愛在大都會》）

成東鎰飾演失去人生意義後在臨終關懷醫院擔任志願服務班長的「姜泰植」。繼電影《擔保》、《變身》等作品之後，《智異山》也即將在10月播出，擁有獨一無二的演技內功的成東鎰，將在此次電視劇中通過細膩的內心演技和溫柔的領導魅力再次給人留下深刻印象。



（圖：電影《變身》、tvN《機智醫生生活2》

秀英在電影《霹靂嬌鋒》、《今天決定我愛你》和電視劇《Run on》中展現穩定的演技，她將作爲臨終關懷醫院的護士，在人生最前線爲患者帶來希望的「徐妍珠」一角。



（圖：電影《今天決定我愛你》、JTBC《Run on》）

另外，《如果說出你的願望》由《謗法》金容完導演執導，製作由 Netflix系列《D.P：逃兵追緝令》、《地獄》和《謗法》的climax工作室負責，已在27日開拍。

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