期待～池昌旭、成东镒、秀英确定出演治愈剧《如果说出你的愿望》，很有意义的剧情设定！

很有意义的题材，期待演员们再次展现不同的魅力！

《如果说出你的愿望》（音，당신이 소원을 말하면）讲述被逼到生命尽头而岌岌可危的青年接到社会服务命令后，走进临终关怀医院，与医院的人一起通过各种插曲，听取生命尽头的人们各自不同的最后心愿，是一部充满感动、治愈的电视剧。



28日，也确定由池昌旭、成东镒、秀英主演，已经开拍。



（图：Glorious娱乐、Saram娱乐、에이스메이커무비웍스）

池昌旭饰演「尹侨莱」，他在保育院、少年院、教导所与冷酷的现实展开残酷的殊死搏斗，最终因事故在临终关怀医院服务，为了活下来而挣扎。他通过《Healer》、《奇怪的搭档》、《便利店新星》和《爱在大都会》等剧，不仅有著超高人气，演技也广受认可，这次将展现与以往不同的新面貌。



（图：SBS《便利店新星》、Kakao TV《爱在大都会》）

成东镒饰演失去人生意义后在临终关怀医院担任志愿服务班长的「姜泰植」。继电影《担保》、《变身》等作品之后，《智异山》也即将在10月播出，拥有独一无二的演技内功的成东镒，将在此次电视剧中通过细腻的内心演技和温柔的领导魅力再次给人留下深刻印象。



（图：电影《变身》、tvN《机智医生生活2》

秀英在电影《霹雳娇锋》、《今天决定我爱你》和电视剧《Run on》中展现稳定的演技，她将作爲临终关怀医院的护士，在人生最前线爲患者带来希望的「徐妍珠」一角。



（图：电影《今天决定我爱你》、JTBC《Run on》）

另外，《如果说出你的愿望》由《谤法》金容完导演执导，制作由 Netflix系列《D.P：逃兵追缉令》、《地狱》和《谤法》的climax工作室负责，已在27日开拍。

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