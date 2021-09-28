《Running Man》女版李光洙来了！排球女王金软景气势超强，让两位大赏得主刘在锡&金钟国招架不住

这一集《Running Man》真的太好笑了，因为韩国女排选手们到来，成员们看起来都又萌又可爱～。

上周日 SBS 综艺节目《Running Man》邀请到了7位女子排球的国家代表选手们出演，拥有192公分高的排球女王金软景一登场，就让成员们忍不住喊：女版李光洙！连同她的性格也是综艺感十足，是韩国女排界的代表人物。

开场便让所有选手轮流展现实力，两位馆长刘在锡和金钟国出价招人，分成两队来展开竞赛。



站在金软景选手们身旁，变得可爱的金钟国。



▼出价时，本来金钟国给了15万、刘在锡12万，在协商过后，金钟国降价给出13万、刘在锡则增加到13万，金软景爽快决定加入刘在锡队伍，还很有义气的将自己的3万给梁世灿，邀请他一起加入刘的队伍，结果这一轮3位实力不错的选手，全都决定到刘馆长这边了。



金软景被减价的瞬间眼神怒视，让金钟国忍不住退后一步。



▼而两队在比赛时，金软景发球对准金钟国，金钟国失误出局，场面相当尴尬～，完全是天敌的存在，



比赛中不能使用，导致金钟国再被扣分，整个瞬间大怒。



▼不过，同队的刘在锡也是偶尔出现失误，每当失误的瞬间，全队就在不使用敬语的情况下，对他训话，



金软景光怒视就让人害怕啊～！XD



推荐大家可以回看这一期节目，真的太有趣了～！XD

*图：《Running Man》@friDay影音

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