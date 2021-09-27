[有雷]《鱿鱼游戏》解析参赛者编号的意义！为何是456人＋获胜者为何变身为游戏的负责人！

[有雷]韩国影集《鱿鱼游戏》自9月17日一公开即引起全球旋风，就连Netflix执行长也抢当第457号参赛者，不过看完了这充满人性考验与现实残酷的比赛，为什么是456人参加？又为何总奖金是456亿韩元？主角李政宰要刚好是456号？

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＃第456号成奇勋

主角住在双门洞的成奇勋（李政宰饰）在游戏中是最显眼的456最后一号，从一开始他去赌马时获得奖金就是456万，一开始游戏参加总人数与奖金也是456人与456亿元。韩国网友也提出了许多想法来说明为什么设定为456，大家参考看看是否有些道理。

1、在电影《赌博默示录》中，也是属於一个人生逆转的游戏，其中一关卡用三颗骰子比大小，骰子若骰出1、2、3就输两倍，而骰出4、5、6三个数字来则是赢双倍，暗示成奇勋会得到最后的胜利。

2、以数字键盘的排列来看，三个一排4、5、6被排在最中间，像是最后一关的「鱿鱼游戏」中必须通过鱿鱼形状中间的「暗行御史」一样，而数字键盘并没有顶端（鱿鱼头），成奇勋最终也并未踩到鱿鱼头圈圈里而获胜。

＃第218号曹尚佑（朴海秀饰）

把218拆开成2与18，听过韩文的人都知道18这个数字用韩文念起来是骂人脏话（本剧中也常出现），韩文读音会念成「这混蛋」，在剧中不惜用尽手段背叛或伤害他人的尚佑，到后半剧情也黑化得更加严重，骗了阿里、推了剩下一关玻璃的参赛者、还杀了姜晓，非常配得上混蛋这个称号，218也相当符合他的角色。

＃第1号吴一男

最引人瞩目的老人1号，在最终也揭开了游戏的目的，为了亲身体验才能得到的乐趣，自己成为第1号参赛者。

＃第199号阿里

这位来自巴基斯坦的阿里，悲剧性的退场令人难过不已，他在弹珠关卡受到了尚佑的背叛，在他赢得了19颗弹珠之后被尚佑骗了，而他的背号199号也刚好是218号的尚佑扣掉19，表示著他与尚佑之间的差距。

＃第67号姜晓＋第240号智英

来自北韩的她拥有坚韧的意志力与生存力，由於她的名字「晓」，网友认为破晓时分的阳光都在清晨6点与7点左右露脸，於是给了67号，而巧合的是在其中短暂与姜晓结伴互诉心事的可爱女生智英，有著与姜晓完全相反的意志，没有从此地离开的理由，6x7=42，042反过来的号码即是240，就是智英的号码。

＃第101号流氓德秀

在韩国101这个号码可说是总统御用的，青瓦台的护卫队也称为101护卫团，所以意指德秀认为自己在游戏中像是总统一样拥有呼风唤雨的权力。

＃第212号韩美女

在剧中动尽歪脑筋的韩美女，在第二关卡椪糖时利用打火机过关，也拉拢了德秀，原本结盟为2人一起，但在拔河游戏时韩美女就遭到背叛，甚至下一关弹珠游戏还被孤立成为单独1人，最终到了玻璃桥，她选择抓紧了背叛她的德秀双双坠落，她的心境变化是2人（结盟）－1人（被排挤）－2人（同归於尽），於是呼应她的编号212号。

＃第111号间谍医生

医生在参赛者中总能获得下一关游戏的提示，原来他与工作人员有勾结，摘除淘汰者的器官以便贩售获利，在韩国举报间谍的电话号码是111，意指医生就是在这游戏中的间谍人物。



照片:Netflix播出截图

至於刑警黄俊昊在游戏中不断寻找的哥哥黄仁昊，竟是戴著面具的游戏负责人，资料显示他是2015年游戏的获胜者，他应该与成奇勋一样获得高额的奖金，但为何弟弟寻找失踪一周的他时，他住在考试院？而且他的桌上放满美术相关书籍，墙上挂著的画与右边贴著的是同一幅，他有可能是这些场景的设计人吗？



照片:Netflix播出截图

网友们推测他也与成奇勋一样在获胜后又再度被老人吴一男找上，并且也与他玩了一个游戏，赌上全部的财产，他输了，只好回到游戏中担任负责人并听命於吴一男。不过在剧中看起来他对老人毕恭毕敬，并且在最终还来到他的病榻前阖上他的眼睛，看起来并没有很怨恨老人，第二季是否将揭开他与警察弟弟的故事，令人相当期待。



封图图源：IG@netflixkr

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