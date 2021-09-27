《第六感2》Jessi又打翻醋桶啦～除了全昭旻，李相燁還還和安普賢迸出Bromance火花

接下來的第三季，Jessi和李相燁還有沒有機會繼續Love Line呢？

《第六感2》上週五播出了最後一集EP.14，Jessi又大吃飛醋！一起來更新Jessi &「五花歐巴」李相燁的Love Line進展吧！

首先，李相燁開場就端出粉絲訂製的蛋糕，並說：「我的粉絲們說，希望第3季也能讓我參加，現在連粉絲都在替我擔心了。」Jessi聽完就和劉在錫說悄悄話：「看他對我表現如何。」劉在錫馬上放送出來：「賢珠說只要對她好一點，她(?)可以帶著你一起。」



Jessi害羞的同時，大家跟著起鬨：「這是告白嗎？在求婚了。」「不過，我們太興奮反而會阻礙他們的戀情。」「沒錯，我們裝作不知道吧！」「當作是開放式結局吧！」



中午吃飯時，先煮好拉麵的李相燁與全昭旻先行到外投入座，兩人自顧自的PPL，全被美珠看在眼裡。上次是全昭旻告狀，這次換美珠。Jessi一看見就呼旁人一起鑑定(?)這兩人是否有問題。



Jessi嘴巴上說沒關係，但卻很火大，還說：「我從來沒被男生騙過！」結果全昭旻和李相燁越靠越近，李相燁解釋：「我們正在拍……」Jessi直接放話：「你們交往吧！」但他們似乎隔著玻璃根本聽不懂對方講什麼。



Jessi吃醋美珠或全昭旻和李相燁曖昧就算了，連來賓安普賢也是XD 吃餐車漢堡時，安普賢主動幫劉在錫擦拭下巴，李相燁也幫安普賢。搞笑的是，劉在錫被安普賢照顧的時候宛如驚悚劇，李相燁照顧安普賢就成了一場羅曼史～XD



劉在錫開啟八卦模式：「你們之間好像有些微妙的兄弟情喔！」Jessi目光再度銳利起來，向劉在錫抱怨：「相燁哥都只照顧男生，不照顧女生耶！」醋桶又打翻！李相燁乖乖的低著頭：「我之後會好好表現的……」



但李相燁與安普賢Bromance不止如此，在「木槿花開了」遊戲中，李相燁花開的時候，安普賢可是用他高大的身材、健壯的手臂一把擁住李相燁，霸氣之舉讓旁人都羨慕。在安普賢的懷裡，李相燁笑開懷：「這是怎樣？我怎麼心動了？」安普賢害羞的低下頭，讓場面更曖昧了～♡



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（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

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