徐玄&李濬榮人氣漫改電影《解禁男女》手銬劇照首次公開，特殊嗜好「女S男M」挑戰大尺度演出～！

喔某～，現在這部電影的討論熱度，因為一張同框劇照的一個亮點而爆炸了！！！（文中有”網路漫畫”搶先看）

Netflix 即將推出SM題材的愛情喜劇電影《解禁男女》（모럴 센스／Moral Sense），因為公開了一張少女時代「徐玄」與「李濬榮」的同框劇照，而引發了熱烈討論。

《解禁男女》改編自同名網路漫畫，講述擁有SM性取向的男主鄭智厚，某天因失誤把裝了SM用品的快遞寄到公司來，女主鄭智友誤收了快遞，發現男主的特殊喜好後，進而展開了一段浪漫搞笑的愛情喜劇。



事先公開的雙人劇照中，徐玄和李濬榮看似在公園浪漫散步，並肩行走，兩人略顯羞澀不敢看向彼此，但將視線轉向兩人的手部，就會發現他們被手銬給銬在一起！！！



「擁有M傾向的男子，遇上了天生帶有S氣勢的主人」



*圖：모럴센스＠Netflix、SComicnaver

▼徐玄飾演27歲的公司職員「鄭智友」，總是面無表情看起來很高冷，因誤收了男主的快遞，卻也不排斥他的取向，覺得「他不怎麼壞」，讓男主非常感動，之後在男主的拜託下，成為了3個月的「臨時主人」。



*圖：Namoo Actors@official

▼李濬榮飾演31歲的公司代理人「鄭智厚」，擁有特殊的性取向，外表看起來斯文穩重，其實內心很脆弱，當女主發現他取向後，不僅沒有取笑還表示理解，他相當感動，大膽向她提出「請成為我的主人吧」的請求，兩人因此締結了3個月的「臨時主僕關係」。



*圖：tvN Drama@official

《解禁男女》預計在2022年2月於 Netflix 平台播出，想搶先看網路漫畫的讀者們，也可以按此上 LINE WEBTOON 觀看喔。

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