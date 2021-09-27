徐玄&李浚荣人气漫改电影《解禁男女》手铐剧照首次公开，特殊嗜好「女S男M」挑战大尺度演出～！

喔某～，现在这部电影的讨论热度，因为一张同框剧照的一个亮点而爆炸了！！！（文中有”网路漫画”抢先看）

Netflix 即将推出SM题材的爱情喜剧电影《解禁男女》（모럴 센스／Moral Sense），因为公开了一张少女时代「徐玄」与「李浚荣」的同框剧照，而引发了热烈讨论。

《解禁男女》改编自同名网路漫画，讲述拥有SM性取向的男主郑智厚，某天因失误把装了SM用品的快递寄到公司来，女主郑智友误收了快递，发现男主的特殊喜好后，进而展开了一段浪漫搞笑的爱情喜剧。



事先公开的双人剧照中，徐玄和李浚荣看似在公园浪漫散步，并肩行走，两人略显羞涩不敢看向彼此，但将视线转向两人的手部，就会发现他们被手铐给铐在一起！！！



「拥有M倾向的男子，遇上了天生带有S气势的主人」



*图：모럴센스＠Netflix、SComicnaver

▼徐玄饰演27岁的公司职员「郑智友」，总是面无表情看起来很高冷，因误收了男主的快递，却也不排斥他的取向，觉得「他不怎么坏」，让男主非常感动，之后在男主的拜托下，成为了3个月的「临时主人」。



*图：Namoo Actors@official

▼李浚荣饰演31岁的公司代理人「郑智厚」，拥有特殊的性取向，外表看起来斯文稳重，其实内心很脆弱，当女主发现他取向后，不仅没有取笑还表示理解，他相当感动，大胆向她提出「请成为我的主人吧」的请求，两人因此缔结了3个月的「临时主仆关系」。



*图：tvN Drama@official

《解禁男女》预计在2022年2月於 Netflix 平台播出，想抢先看网路漫画的读者们，也可以按此上 LINE WEBTOON 观看喔。

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