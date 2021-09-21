《魷魚遊戲》帥氣迷人又留有遺憾的臥底警察「魏河俊」！從愛情劇斯文小生變成霸氣超MAN的動作明星

【演員特輯】不曉得大家看《魷魚遊戲》時，印象最深刻的是哪一幕呢？小編最喜歡老爺爺跟臥底警察黃俊昊（魏河俊 飾）的片段，從《羅曼史是別冊附錄》、《回到18歲》如今感覺變超 MAN 的。

Netflix 韓國原創劇《魷魚遊戲》在上週正式登場，綜合評價上來說算是好壞皆有，很兩極化，更多的是留有遺憾，小編個人來說，還是很推薦大家可以追看，因為韓國比較少生存類型的劇集，為了保有韓國文化的內容，也是有許多精心安排，值得一探究竟。



這篇文章想要特別提一下其中一位男主角，為了找尋失蹤哥哥下落而臥底進遊戲的警察－黃俊昊（魏河俊 飾），他並不是成為參賽者，而是成為工作人員，雖然很佩服他的觀察力、隱蔽性和適應能力，但還是覺得工作人員之間的管理漏洞很大～。XD（不過大家都不關心彼此，不被發現也是很有可能的）



先提一下不雷的內容，他最讓大家熟知的幾個作品中，有演過《經常請吃飯的漂亮姐姐》孫藝真的弟弟－尹勝浩，



《羅曼史是別冊附錄》和李鍾碩同床共枕的男二－池敘俊（圖書設計師），



《回到18歲》金荷娜的貴人暖男－志勛（棒球投手），



電影的話有《鬼病院：靈異直播》的直播主、《鯊魚:起點》裡超會打架的格鬥選手，



另外小編要特別推薦他和秦基周合演的電影《Midnight》，他在裡面演的殺人魔超嚇人！！！



回到主題，為何標題要說他迷人又留有遺憾呢？

首先，他成功潛入遊戲中，成為HOT PINK連身上衣的工作人員，心思也是相當縝密，雖然並未明說，但他視死如歸的種種小細節，可以看得出來他很重視失蹤的哥哥，



好幾次差一點被發現都化險為夷，主角光環是相當強大啊！！！



（接下來會有EP.7~8的劇透內容，請斟酌觀看）



期間，當VIP們出現後，魏河俊扮成了穿一身黑的服務生，而他在服務的過程中，被一個中年外國人給看上，說他有一雙漂亮的眼睛！甚至威脅他當場露臉給他看。



魏河俊為了不露出馬腳，邀請VIP進入私人房間，反過來脅持VIP（用力抓對方的XX），逼他說出實情！這一幕簡直帥到爆炸，講英文台詞時的口音也超迷人。



最終他帶著手機的所有證據，成功逃出遊戲的小島，但黑面人緊追不捨，甚至將他逼到了絕境。



而黑面人也揭開面罩，就是魏河俊一直在找的失蹤哥哥（李炳憲…de斯XD）



弟弟當場傻眼卻也不明白哥哥為何要參與這個該死的遊戲之中，哥哥伸手對他說：「跟我走吧」弟弟搖頭回應：「哥，為什麼…？」



最終，哥哥開槍射中弟弟肩膀，弟弟失足從懸崖落水。肯定是沒死的！如果有第二季，請讓他活著回來～，拜託！！！

PS：兄弟倆英文都很好，這個選角也是蠻棒的。

魏河俊的 IG 在這兒～

*圖：Netflix《魷魚遊戲》@官方劇照&播出截圖

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