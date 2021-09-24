《鱿鱼游戏》卧底警察「魏河俊」大爆红，IG追踪人数从30万 ➝ 110万！将和李栋旭合作新剧《Bad and Crazy》

魏河俊（魏嘏儁）在《鱿鱼游戏》饰演为了找寻失踪哥哥下落而卧底进游戏的警察「黄俊昊」，他并不是成为参赛者，多场漂亮动作戏和敏锐的观察力，也让观众们印象超深刻。

《鱿鱼游戏》在9月17日正式上线后，口碑持续升温，还拿下美国 Netflix 冠军（韩国电视剧首次）。剧中演员们的人气也持续暴涨，当中魏河俊的IG（wi__wi__wi）追踪人数就30万涨至110万（截稿前），留言、点赞数也是都大幅上涨。



1991年出生的魏河俊，是模特儿出身（难怪腿这么长 XD），2012年以微电影《他们的和平》出道。直到《经常请吃饭的漂亮姐姐》才受到瞩目，之后陆域出演《罗曼史是别册附录》、《重回18岁》、电影《鬼病院：灵异直播》和《Midnight》等，也是尝试各种不一样的角色啊！



另外，魏河俊的下一部作品也确定，将和李栋旭、韩智恩合作tvN新剧《Bad and Crazy》，讲述一位具有多重人格的刑警，某一天身体里的另一个人格苏醒后，解决各种案件所发生的故事，预计在12月首播。他饰演善良的疯家伙人格的「K」，期待他再展现不同的新魅力。





（图：Netflix《鱿鱼游戏》、IG@wi__wi__wi、tvN《罗曼史是别册附录》、JTBC《重回18岁》、电影《Midnight》、King Kong娱乐、MS team娱乐、HB娱乐）

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