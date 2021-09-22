《Running Man》全昭旻自爆復仇小招數、對著鏡頭向前男友嗆聲，劉在錫反而又多了一個大神美談

大家覺得《Running Man》成員中的「復仇之神」會是誰呢？梁世燦說：如果光洙哥在的話，一定是第一名吧！XD

《Running Man》節目組向300位10~60歲的網友提問：「如果遭遇傷心事，不管怎樣都會報仇的人？」大家立刻提到全昭旻，不是第一名也會是前段班。



全昭旻表示自己會在暗地裡有了縝密的計畫後執行，即使要花很長的時間也會報仇，金鍾國附和說：「是最可怕的類型了。」



之後，更自爆自己曾經使用過的復仇招數，像是有線耳機，就會故意弄亂，讓線全部纏在一起，聽起來就很讓人心煩～。



接著全昭旻又說，對我來說最大的報仇，就是像現在這樣努力的活動，讓對方只要打開電視就看得到我，還對著鏡頭向前男友嗆聲說：「你有在看嗎？！」估計對方拿著遙控器陣陣發抖吧。



19歲還是母胎單身的李泳知則表示自己現在還沒有前男友～，但肯定是心狠手辣的類型，



問到有沒有對象可發展？她表示身邊都是一些喜歡女人、車、錢的人，跟自己並沒有共通的話題，也就沒甚麼好發展的對象了。



結果公佈！



1. 李相俊、2. 金鍾國、3. 李泳知、4. 全昭旻、5. 宋智孝

6. HAHA、7. 梁世燦、8. 李美珠、9. 池錫辰、10. 劉在錫

第一名是搞笑藝人李相俊，理由是「面相代表科學，一臉看起來就是會復仇的樣子」剛好在《喜劇大聯盟》裡，也大多演出這類型的角色，實際上性格很善良啦！



第二名則是金鍾國，理由是「在對方真心反省到自己做錯什麼之前，會斤斤計較，讓人非常疲憊。」



最後一名則是劉在錫，理由是「對劉大神來說，報仇是什麼呢？」現實中善良無私的形象，讓人都不覺得他會想報仇。



大家有猜對嗎？

*圖：《Running Man》@friDay影音

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