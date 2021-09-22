想体验一下置身《鱿鱼游戏》的场景就到地铁梨泰院站！连主角们都晒出认证照！

日前刚刚公开便拿下平台Netflix全球戏剧排行第二名，全美冠军的韩国影集《鱿鱼游戏》，剧中的场景布置充满了鲜艳的色彩，而在韩国的影迷们有福了，可以直接来到地铁梨泰院站体验这些设施，除了巨型扭蛋机竟然还有《鱿鱼游戏》剧中穿著全身桃红的执行者们！

《鱿鱼游戏》剧情描述许多在生活中被钱追著跑，负债累累的人，为了高额奖金前仆后继来到此地参与游戏，虽然只有六个关卡，但玩游戏的代价却是付出自己的生命，只要没有通过游戏规则，就会直接就地被处决而淘汰。虽然这些参赛者一开始也曾挣扎是否要继续参加这样的残酷游戏，但回到了现实生活后，却觉得都一样身处地狱。

片中虽然不乏现实生活中的残酷，但在游戏关卡中却充满童趣以及五彩缤纷的布置。Netflix也将这样的场景搬到大家熟悉的地铁站，於首尔梨泰院站已经有许多网友在SNS分享自己置身於《鱿鱼游戏》场景中的照片。就连剧中令观众们印象深刻的北韩女子，名模郑浩妍也穿上了剧中的绿色运动服，来到这里再度体验。还有剧中的流氓德秀，与艺人奎利也都分享了自己的认证照片。



照片:IG@hoooooyeony

就连第一集里面的「一二三木头人」大头女娃也在这里！还有观众们直接也穿上绿色运动服来体验〜太有趣了！《鱿鱼游戏》装置艺术展期目前将延长至9月26日，让喜爱这部电视剧的朋友们都前往拍照体验。

封面照片:IG@netflixkr

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