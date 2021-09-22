《第六感2》面相老師評價劉在錫還能再紅30年，工作忙到沒空睡覺「這樣大神都80歲了～！」

太好囉！各位觀眾，未來30年都還可以看劉大神活躍在螢光幕前。

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》最新一期的主題是「看透命運之人」，這一次命理相關的主題也是相當吸引人，真假難辨，其中，第一位面相老師評價劉在錫的內容也引發討論。



一開頭老師就表示劉在錫牙齒形狀特別，民主化的非常完全，排列不太規則、很有個性，長得隨心所欲，



擁有這樣牙齒的人，小時候都很不聽話，討厭被拘束，崇尚自由。



接著依舊繼續討論著劉在錫的牙齒，看面向的過程中，80%都在講牙齒，看來是讓面向老師感到印象深刻啊～！XD



之後觀察鼻子、耳朵跟額頭，又提到了劉在錫話偏多，還是要飯（乞丐／叫花子）的面相，把自己弄得髒髒的或有任何丟臉的舉動，都能夠帶給人歡笑，是天生的藝人，而且牙齒如果矯正就會失去人氣。



▼看面相的片段：



最後，公開了劉在錫是屬於鼠相，而且生肖也剛好屬鼠，這樣就表示擁有雙倍的運勢，好上加好，



鼠又是很勤勞的象徵，不會挑工作，什麼都做，未來30年事業運依舊超旺的面相，會一直工作，忙到沒空睡覺。



Jessi 一臉擔心的提問劉在錫30年後是幾歲，劉在錫表示：「80歲啊。」Jessi 驚訝的表示：「OMG！該休息了～。」



劉在錫對於能夠當長壽藝人應該是相當開心，笑著用表情對 Jessi 表示不要再說了。XD



本週將播出第二季的最後一集，預告可以按此觀看。



*圖：《第六感2》@friDay影音

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