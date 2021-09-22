【有片】BTS防彈少年團聯合國表演滿滿的暖心細節！手語翻譯員看到後瞬間就明白了

BTS防彈少年團的暖心與真誠都藏在了細節裡。

9月20日，防彈少年團以「未來一代與文化的總統特使」身份出席了第76屆聯合國大會並帶去了精彩的演出。 開始表演的成員們逐漸走向大樓外的空闊場地，在草坪上展現帥氣舞姿，表演最新歌曲〈Permission to Dance〉。

當眾人唱起「Da na na na na na na」部份時，變換起了手上動作，原來是手語啊。 雙手握拳的狀態下豎起大拇指上下晃動代表「開心」、「高興」;一隻手掌心朝上攤開，另一隻手的食指和中指朝下擺出的「A」樣子表示「跳舞」。 雙手擺出「V」則代表著「和平」。 動作雖小卻有著非凡的意義，還是在聯合國大會這種重要的官方場合，防彈少年團的格局夠高！



▲YouTube@United Nations

這一幕不僅看得全球的ARMY們很是感動，有細心的粉絲發現銀幕裡的手語翻譯員在認出成員們的動作是手語之後也露出了欣慰的笑容，這個笑容維持了許久。



相關影片通過SNS火速傳播開來，引來全球粉絲的留言，他們表示：「不愧是BTS」、「他們太讓人感動了」。還有聽覺障礙者粉絲留言稱：「哇哦，他們是在讓我跳舞呢」等。

「首圖：fb@BTS (방탄소년단)」

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