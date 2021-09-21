[有雷]《海岸村恰恰恰》選魚露咖啡沒人能贏過金宣虎！村中出現黑衣人反倒成惠珍與洪班長戀情助力！（EP7－8）

[有雷]《海岸村恰恰恰》本週收視率雖小幅下滑，不過洪班長（金宣虎飾）與尹惠珍（申敏兒飾）的粉紅曖昧依舊持續，而擔任PD來到海岸村拍攝的學長池成炫（李相二飾）也正式加入戰局，不吝表達對惠珍的心意，洪班長在村中地位備感威脅！

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音樂祭之後洪班長、池PD以及尹惠珍終於見面了，三人還相約到洪班長家繼續喝酒聊天，不過看到池PD跟尹惠珍有著聊不完的話題，洪班長不免有點小失落。池PD為了邀請洪班長成為節目的現場嚮導，還興起了玩遊戲的好勝心，兩人重現了綜藝節目中許多經典遊戲，包含選美式咖啡、音節遊戲、草莓七遊戲等，令人想起金宣虎在《兩天一夜》的名場面之一，就是曾經在百杯冰美式咖啡中，連續選中五杯「沒有加玉筋魚露」的真正美式咖啡，被封為是最幸運的男孩。當然劇中也是洪班長勝出。



酒醉後的洪班長坐在門外，在迷濛中對前來扶他進屋的惠珍，哭著說「不要走，別丟下我一個人」，自然兩人又在喝到斷片後不太記得這些細節，甚至惠珍又開始刻意疏遠，但卻在許多小事情之間讓洪班長對惠珍越陷越深，因為惠珍的一舉一動真的太美了。加上洪班長發高燒，尹惠珍還前往悉心照料，雖然端出了怪異口味的粥，洪班長吃起來想必心裡更甜，兩人更是差點又有更進一步的機會。



池PD詢問洪班長，惠珍是否有男朋友？洪班長非常正直回答「應該沒有」，於是池PD打算展開攻勢。而池PD為了與村民們建立良好關係，也開始和大家串門子，讓洪班長的地位備受威脅。除此之外洪班長也處處協助PD工作，但也很在意尹惠珍與池PD之間的互動，不能輸！



村民們之中最八卦的一位非趙南淑（車清華飾）莫屬，貪小便宜又無知的行徑讓尹惠珍大動肝火，甚至打算對她提告。不過卻在一次南淑差點遭到詐騙，由尹惠珍的機警救了她，惠珍也了解了原來南淑有著令人心碎的故事，這也是為何村民都對於她的行徑如此包容。



村子裡出現了怪異行徑的黑衣人，村民的衣物無故消失，喝醉的楚熙還差點被他綁架。某日惠珍下班時，感覺有人跟蹤，正在害怕時，面前有一道光線，洪班長的出現根本是救星，讓她顧不了那麼多直接撲進他懷裡，兩人的關係想必在下一集將有所進展，看預告中洪班長已經向尹惠珍父母自稱是她的男朋友了！雖然爸爸看來有些意見，還是期待他們開始交往啊！



照片：tvN

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