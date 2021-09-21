期待這組夢幻陣容！池昌旭、崔成恩、黃寅燁主演《安娜拉蘇瑪娜拉》殺青，預計在明年上半年播出！

Netflix原創劇《安娜拉蘇瑪娜拉》（안나라수마나라）由池昌旭、崔成恩、黃寅燁主演，改編自河日權作家的同名漫畫。

講述在艱難的生活中失去以前對魔術師夢想的女高中生，在遇到真正的魔術師後，逐漸找回曾經追求夢想的自我。



▼池昌旭飾演魔術師「李乙」，他是生活在廢墟遊樂園的神秘角色，會對所見之人問：「你相信魔術嗎？」並造成很多傳聞的角色。



▼崔成恩飾演女高中生「尹雅伊」，她是個生存於困苦現實，又放棄夢想的女孩，在因緣際會之下遇見魔術師後，逐漸找回成為魔法師的夢想。



▼黃寅燁飾演「羅日」，是受到父母期待的模範生，按照世界的要求、大人的標準生活，與魔術師李乙、尹雅伊相遇之後，領域到觀察真正世界的角色。



而《安娜拉蘇瑪娜拉》已經在上週殺青，池昌旭也在個人IG上傳：「童話般的《安娜拉蘇瑪娜拉》...謝謝 你相信魔術嗎？」完全讓人期待播出啊！另外，《安娜拉蘇瑪娜拉》由《梨泰院Class》、《雲畫的月光》的金成允導演執導，預計在2022年播出。

（圖：안나라수마나라、Netflix《安娜拉蘇瑪娜拉》、Glorious娛樂、ACE FACTORY、Keyeast）

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