[有雷]《海岸村恰恰恰》选鱼露咖啡没人能赢过金宣虎！村中出现黑衣人反倒成惠珍与洪班长恋情助力！（EP7－8）

[有雷]《海岸村恰恰恰》本周收视率虽小幅下滑，不过洪班长（金宣虎饰）与尹惠珍（申敏儿饰）的粉红暧昧依旧持续，而担任PD来到海岸村拍摄的学长池成炫（李相二饰）也正式加入战局，不吝表达对惠珍的心意，洪班长在村中地位备感威胁！

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音乐祭之后洪班长、池PD以及尹惠珍终於见面了，三人还相约到洪班长家继续喝酒聊天，不过看到池PD跟尹惠珍有著聊不完的话题，洪班长不免有点小失落。池PD为了邀请洪班长成为节目的现场向导，还兴起了玩游戏的好胜心，两人重现了综艺节目中许多经典游戏，包含选美式咖啡、音节游戏、草莓七游戏等，令人想起金宣虎在《两天一夜》的名场面之一，就是曾经在百杯冰美式咖啡中，连续选中五杯「没有加玉筋鱼露」的真正美式咖啡，被封为是最幸运的男孩。当然剧中也是洪班长胜出。



酒醉后的洪班长坐在门外，在迷蒙中对前来扶他进屋的惠珍，哭著说「不要走，别丢下我一个人」，自然两人又在喝到断片后不太记得这些细节，甚至惠珍又开始刻意疏远，但却在许多小事情之间让洪班长对惠珍越陷越深，因为惠珍的一举一动真的太美了。加上洪班长发高烧，尹惠珍还前往悉心照料，虽然端出了怪异口味的粥，洪班长吃起来想必心里更甜，两人更是差点又有更进一步的机会。



池PD询问洪班长，惠珍是否有男朋友？洪班长非常正直回答「应该没有」，於是池PD打算展开攻势。而池PD为了与村民们建立良好关系，也开始和大家串门子，让洪班长的地位备受威胁。除此之外洪班长也处处协助PD工作，但也很在意尹惠珍与池PD之间的互动，不能输！



村民们之中最八卦的一位非赵南淑（车清华饰）莫属，贪小便宜又无知的行径让尹惠珍大动肝火，甚至打算对她提告。不过却在一次南淑差点遭到诈骗，由尹惠珍的机警救了她，惠珍也了解了原来南淑有著令人心碎的故事，这也是为何村民都对於她的行径如此包容。



村子里出现了怪异行径的黑衣人，村民的衣物无故消失，喝醉的楚熙还差点被他绑架。某日惠珍下班时，感觉有人跟踪，正在害怕时，面前有一道光线，洪班长的出现根本是救星，让她顾不了那么多直接扑进他怀里，两人的关系想必在下一集将有所进展，看预告中洪班长已经向尹惠珍父母自称是她的男朋友了！虽然爸爸看来有些意见，还是期待他们开始交往啊！



照片：tvN

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