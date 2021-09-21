《機智醫生生活》熊熊CP戲外合照粉紅氣氛太強～♥ 金大明&安恩珍手牽手，這氛圍太像情侶了XD

《機智醫生生活》熊熊CP戲外合照粉紅氣氛太強～♥ 金大明&安恩珍手牽手，這氛圍太像情侶了XD

明星   2021年9月21日   星期二08:30   Tracy   8

「熊熊CP」戲外手牽手合照了！！！

《機智醫生生活》圓滿落幕，李翊晙（曹政奭 飾）和蔡頌和（田美都 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）和李翊純（郭善英 飾）、安政源（柳演錫 飾）和張冬天（申賢彬 飾）、楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩珍 飾）這4對主CP終於有情人終成眷屬了。 比起天天朝夕相處從好友變情人的晙和、分分合合兜兜轉轉又在一起的雋純、確認心意後只看得到對方的援天，被叫做「熊熊CP」的碩亨和敏荷的情路可謂充滿了坎坷。不僅有前妻的出現，還有「大熊」楊碩亨的木訥，敏荷苦追兩季才讓對方上心，因此這對CP也得到更多觀眾的偏心。

▲tvN《機智醫生生活》

第2季殺青之後，安恩珍就通過個人IG STORY公開了3張照片，看得CP粉們想撒花慶祝，直呼「忍不住想站真人CP了」，因為他們的合影真的太甜了，完全不輸真實的情侶。就這張手牽手的照片，看了只想說「太般配了」。 再看看安恩珍的配文：「太陽碩亨，閃閃發光的你」。 你是不是也嗅到了一絲曖昧的味道？

▲ig@eunjin___a

這麼搞怪的合影也只有他倆能拍出來了。

▲ig@eunjin___a

金大明也公開過和安恩珍的照片哦，和手牽手照片拍於同一時間，安恩珍一隻手搭在「男友」肩上，另一隻手環著脖子，CP感十足，引得粉絲們留言表示「這一對太可愛了」。

▲ig@daemyeung.kim

「首圖：ig@daemyeung.kim、@eunjin___a」

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留言/評論
  • 雖然沒有特別期待，但是如果這對成真我一點也不會意外，看兩人花絮裡的互動，甚至有些沒有安恩真出現的花絮金大明也會提到她，另外就是上一季的敏荷CAM裡兩人的互動，真的太甜太過真實。
    2小時前
  • 這對大概從吻戲那讓我覺得氛圍不同，總覺得有不一樣的感覺，其他對的吻戲就知道是演戲，但這對感覺超不一樣的！
    20分前
  • 這對看起來最促咪😂
    2小時前
  • 申pd和佑汀作家可以考慮一下在第三季到來前安排四對情侶拍攝不同機智生活系列😆（復合、後母、婆媳、結婚）
    29分前
  • 好適合 在一起吧💞
    2小時前
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