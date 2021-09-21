《機智醫生生活》熊熊CP戲外合照粉紅氣氛太強～♥ 金大明&安恩珍手牽手，這氛圍太像情侶了XD

「熊熊CP」戲外手牽手合照了！！！
《機智醫生生活》圓滿落幕，李翊晙（曹政奭 飾）和蔡頌和（田美都 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）和李翊純（郭善英 飾）、安政源（柳演錫 飾）和張冬天（申賢彬 飾）、楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩珍 飾）這4對主CP終於有情人終成眷屬了。 比起天天朝夕相處從好友變情人的晙和、分分合合兜兜轉轉又在一起的雋純、確認心意後只看得到對方的援天，被叫做「熊熊CP」的碩亨和敏荷的情路可謂充滿了坎坷。不僅有前妻的出現，還有「大熊」楊碩亨的木訥，敏荷苦追兩季才讓對方上心，因此這對CP也得到更多觀眾的偏心。
▲tvN《機智醫生生活》
第2季殺青之後，安恩珍就通過個人IG STORY公開了3張照片，看得CP粉們想撒花慶祝，直呼「忍不住想站真人CP了」，因為他們的合影真的太甜了，完全不輸真實的情侶。就這張手牽手的照片，看了只想說「太般配了」。 再看看安恩珍的配文：「太陽碩亨，閃閃發光的你」。 你是不是也嗅到了一絲曖昧的味道？
▲ig@eunjin___a
這麼搞怪的合影也只有他倆能拍出來了。
▲ig@eunjin___a
金大明也公開過和安恩珍的照片哦，和手牽手照片拍於同一時間，安恩珍一隻手搭在「男友」肩上，另一隻手環著脖子，CP感十足，引得粉絲們留言表示「這一對太可愛了」。
▲ig@daemyeung.kim
「首圖：ig@daemyeung.kim、@eunjin___a」
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