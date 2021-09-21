《鱿鱼游戏》帅气迷人又留有遗憾的卧底警察「魏河俊」！从爱情剧斯文小生变成霸气超MAN的动作明星

【演员特辑】不晓得大家看《鱿鱼游戏》时，印象最深刻的是哪一幕呢？小编最喜欢老爷爷跟卧底警察黄俊昊（魏河俊 饰）的片段，从《罗曼史是别册附录》、《回到18岁》如今感觉变超 MAN 的。

Netflix 韩国原创剧《鱿鱼游戏》在上周正式登场，综合评价上来说算是好坏皆有，很两极化，更多的是留有遗憾，小编个人来说，还是很推荐大家可以追看，因为韩国比较少生存类型的剧集，为了保有韩国文化的内容，也是有许多精心安排，值得一探究竟。



这篇文章想要特别提一下其中一位男主角，为了找寻失踪哥哥下落而卧底进游戏的警察－黄俊昊（魏河俊 饰），他并不是成为参赛者，而是成为工作人员，虽然很佩服他的观察力、隐蔽性和适应能力，但还是觉得工作人员之间的管理漏洞很大～。XD（不过大家都不关心彼此，不被发现也是很有可能的）



先提一下不雷的内容，他最让大家熟知的几个作品中，有演过《经常请吃饭的漂亮姐姐》孙艺真的弟弟－尹胜浩，



《罗曼史是别册附录》和李钟硕同床共枕的男二－池叙俊（图书设计师），



《回到18岁》金荷娜的贵人暖男－志勋（棒球投手），



电影的话有《鬼病院：灵异直播》的直播主、《鲨鱼:起点》里超会打架的格斗选手，



另外小编要特别推荐他和秦基周合演的电影《Midnight》，他在里面演的杀人魔超吓人！！！



回到主题，为何标题要说他迷人又留有遗憾呢？

首先，他成功潜入游戏中，成为HOT PINK连身上衣的工作人员，心思也是相当缜密，虽然并未明说，但他视死如归的种种小细节，可以看得出来他很重视失踪的哥哥，



好几次差一点被发现都化险为夷，主角光环是相当强大啊！！！



（接下来会有EP.7~8的剧透内容，请斟酌观看）



期间，当VIP们出现后，魏河俊扮成了穿一身黑的服务生，而他在服务的过程中，被一个中年外国人给看上，说他有一双漂亮的眼睛！甚至威胁他当场露脸给他看。



魏河俊为了不露出马脚，邀请VIP进入私人房间，反过来胁持VIP（用力抓对方的XX），逼他说出实情！这一幕简直帅到爆炸，讲英文台词时的口音也超迷人。



最终他带著手机的所有证据，成功逃出游戏的小岛，但黑面人紧追不舍，甚至将他逼到了绝境。



而黑面人也揭开面罩，就是魏河俊一直在找的失踪哥哥（李炳宪…de斯XD）



弟弟当场傻眼却也不明白哥哥为何要参与这个该死的游戏之中，哥哥伸手对他说：「跟我走吧」弟弟摇头回应：「哥，为什么…？」



最终，哥哥开枪射中弟弟肩膀，弟弟失足从悬崖落水。肯定是没死的！如果有第二季，请让他活著回来～，拜托！！！

PS：兄弟俩英文都很好，这个选角也是蛮棒的。

魏河俊的 IG 在这儿～

*图：Netflix《鱿鱼游戏》@官方剧照&播出截图

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