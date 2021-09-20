《鱿鱼游戏》「姜晓」郑浩妍与李东辉公开交往6年，曾为世界TOP 50模特&国际四大时装周全走遍！

《鱿鱼游戏》上周五开播之后，主角之一「姜晓」的饰演者郑浩妍引起不少关注，原来她不仅是《挑战超模KOREA》亚军、曾在四大时装周走秀，也是李东辉公开交往6年的女友！

Netflix剧集《鱿鱼游戏》讲的是参与高达韩币456亿元奖金的神秘生存节目所发生的故事，在一众男演员李政宰、朴海秀、魏河俊中，郑浩妍的存在感显得格外突出，其实这还是她涉足影视圈的第一部作品！



（图：IG@netflixkr）

郑浩妍1994年出生，2013年在《挑战超模KOREA》第四季获得亚军并出道，之后陆续在纽约、伦敦、米兰、巴黎等四大时装周走秀，2018年被世界模特网 models.com 选为全球排名TOP 50的超模之一。



据悉《鱿鱼游戏》的导演一度苦於找不到适合姜晓这个脱北者角色的演员，而当时郑浩妍正在纽约准备时装周活动，听说要她发试镜影片之后除了吃饭时间全都用来练习台词，导演看到影片后希望见她本人，郑浩妍於是放弃时装周工作飞回韩国，也让导演彻底确信：「从眼神、外貌 、嗓音到表演腔调，完全是我在寻找的姜晓本人。」



（图：《鱿鱼游戏》截图 @Netflix）

同时，郑浩妍另一个引起关注的身份就是和李东辉相恋6年的女友！两人年纪相差9岁，从2015年底开始交往、2016年1月承认恋情，当时好友张允柱还在IG上PO出两人的合照，留言说：「爱情有时候能被看见的瞬间。 」



（图：IG@netflixkr，@dlehdgnl）

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