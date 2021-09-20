《Running Man》開場變成cover的live舞台，智孝懵跳熱門舞曲&美珠再次用〈Pick me〉抖臀舞征服全場

真的最喜歡看《Running Man》的開場了，除了智孝&美珠，梁世燦跟全昭旻的 CP 舞也是一 cue 就上，場面超爆笑！XDDD

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》昨天（9月19日）播出的最新一集中，以金鍾國化身「國館長」體育館的情境劇吸引眼球，在開場就笑料滿滿。

剛好《Running Man》成員舉辦完線上演唱會，成員們準備的豐富舞台，也成為了國館長cue大家跳熱身舞蹈的契機！



一開頭就讓梁世燦和全昭旻再一次展現兩人的合作舞台，雖然兩人感到非常堂皇…，



但當〈When We Disco〉音樂一下，體內身為藝人的基因與自覺，身體就直接動了起來，真是太佩服他們了！XD



▼cover舞蹈的片段：



宋智孝也被cue跳〈Rollin'〉，還沒睡醒的懵樣超可愛～！



螢幕CP金鍾國在一旁開懷大笑，被劉在錫抓到又忍不住大虧一番：「館長快被她可愛死了耶～」



宋智孝：「原來你是因為自己想看，才叫我跳的啊。」

金鍾國：「不確定有沒有熱身，但心情真的變好了耶。」



▼另外，在選拔隊長時，美珠也在大家的要求下，大跳〈Pick me〉，每一次骨盆彷彿要壞掉的拼勁，讓人看了佩服不已！（可快轉至02:02）



美珠不愧是怪物演藝新人啊～！XDDD



*圖：《Running Man》@friDay影音

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