不良檢察官失憶成財閥家灰姑娘，《One the Woman》李荷妮口無遮攔笑壞觀眾！首播達8.2%收視（EP.1-2）

李荷妮演喜劇很游刃有餘～！從《回來吧大叔》、《熱血司祭》、《雞不可失》到這部《One the Woman》都很有哏啊！

17日首播的SBS金土劇《One the Woman》，爆笑痛快的情節相當受觀眾歡迎，開播首週2集的AGB全韓收視率分別為8.2%、7.1%，而對打的MBC金土劇《黑色太陽落在7.2%、8.0%，兩部互有領先。

EP.1、EP.2情節僅是開端，呈現的即劇情大綱所寫的，不良檢察官趙妍珠（李荷妮 飾）因一場事故失意變成了財閥家兒媳婦姜美娜（李荷妮 飾）。本以為是麻雀變鳳凰，但外表光鮮亮麗的姜美娜在韓周集團家可是受盡虐待，和幫傭沒兩樣還要不時挨婆婆打、被大嫂與小姑冷嘲熱諷。



由於失憶的趙妍珠保有直接的性格以及有力的手勁，在財閥家鬧了許多事，各種場面很受網友推崇。例如在爺爺追思禮拜上大爆走，從公婆、大嫂、小姑和丈夫都直言不諱嗆了一輪，還有幾幕趙妍珠流利的講出四國語言，嚇傻原本很愛用外語偷罵姜美娜的韓周家女人們。









EP.1後記還有米迦勒神父（金南佶 飾）和馬奉八刑警（陳善圭 飾）客串，致敬電視劇《熱血司祭》與電影《雞不可失》的片段也成功引發話題。（延伸閱讀：‎《One the Woman》首集有金南佶&陳善圭無厘頭客串！重現《熱血司祭》與《雞不可失》經典畫面！）





然而，趙妍珠是如何取代了姜美娜呢？過程可是埋下不少伏筆。兩人剛好都出現在一場畫作拍賣會上，姜美娜接了通電話：「準備好了，我，還有畫。你馬上就要到了吧？」人就此蒸發，同時間趙妍珠遭遇車禍失憶，一切誤打誤撞還是有心人士操弄呢？韓勝旭（李相侖 飾）回來的時機點也很巧妙，很快就發現姜美娜不對勁的他，下一部動作會是？



《One The Woman》每週五六晚間於SBS首播，香港觀眾深夜可於黃VIU煲劇平台收看，台灣可於隔日於friDay影音或MOD收看。

（圖：《One The Woman》@黃VIU 截圖）

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