人類高品質女性的穿搭！《海岸村恰恰恰》申敏兒從頭到腳都是名牌，沒有LOGO的低調奢華

每年都會有那麼一兩部韓劇讓人邊舔屏邊追的欲罷不能，最近才開播的《海岸村恰恰恰》就是了。

《海岸村恰恰恰》陣容強大引人矚目，這兩年十分火爆的金宣虎和女神申敏兒這組新鮮搭檔組成了「酒窩CP」已經讓不少觀眾淪陷了，狗血韓劇時代下的一股清流，這麼清新脫俗外加搞笑的劇情誰不愛呢。



今天要說的可不是「社恐」申敏兒和「社交達人」金宣虎的打打鬧鬧，而是女神申敏兒劇中時尚。 劇裡，她扮演的是一名牙醫尹慧珍，放眼任何一個國家，牙醫都是妥妥的社會精英，說白了就是超級能掙錢。 申敏兒不僅演出了慧珍的女神氣質，青春靚麗，還靠服裝、妝容打造出了「人類高品質女性」的氣場，很符合女醫生的簡約大氣、知性優雅的人設。



一周的上班look完全不帶重樣的！再次用事實證明，牙醫真的很能掙錢，衣服隨便買。 已經有觀眾挖出了裡面的服裝品牌，都是大家熟悉的一線大牌，雖然全身看不到大LOGO，但懂的人都懂，從頭到腳都是貴貨，什麼叫低調奢華上檔次？ 看看申敏兒就知道了。



女人少不了包包，女醫生也是。 這才播出沒幾集，觀眾們就發現申敏兒已經輪番背了N個頂級奢侈大牌H家的包，配T恤、配西裝、配襯衫、配高領針織衫、配褲裝，呈現出了颯爽的職場女王風範。



鞋子、手錶等細節也拿捏得特別好，都透露著精緻和「姐姐我不差錢」，看來慧珍工作這些年存款很足，不然也不會有勇氣裸辭來到小漁村。



女神的穿搭就是精緻又不失女人味，這個初秋可以來學習一下她的Look哦。

「首圖/內文圖：tvN《海岸村恰恰恰》」

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