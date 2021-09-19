【影評】《絕路狂逃》：反映普遍人類的求存法則！

韓國一直有不少電影都從中表達南北韓之間的政治角力和氛圍變化，《絕路狂逃》透過80年代尾，兩韓在國際社會爭取曝光和尋求加入聯合國的過程中卻遇上突發事件，最後以一場驚心動魄的逃亡呈現兩韓的微妙關係。

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電影中英文譯名都有逃走的字眼，的確是故事主要橋段，而且需要逃亡的情節交待得相對急促，也可以看成政環境可以很快變天，南北韓的外交人員本來還在進行靜態的交涉，但下一秒身處國家索馬里已經發生內戰，兩韓的外交人員一下子變得「兩面不是人」，反政府軍與政府軍隊都視他們如無物，在導演柳昇完的鏡頭調度下，描繪出每一步行動都不能輕舉妄動，因為一次開門、一下錯判的行為等等都能危及當刻安全，導演將他們經歷的逃亡的種種細緻地呈現出來。



同樣處於危險環境下，在徘徊生死邊緣之間兩韓唯有通力合作，各自尋找能夠提供協助的潛在伙伴，當中又見韓國會比較偏重、表現自己的較佳的外交處境，從中為北韓提供一線生機，是表揚國家精神層面之餘，又嘗試呈現南北韓政治關係絕非完全切割，而且政治從來是妥協合作的藝術，雙方在危難前合作更是人之常情，但編劇對當中的眾人之間的情義、舉手投足和眼神交流，透過他們既是靦腆的表情又似是「同胞」的心態，以及訣別的每一個道別背影，道盡兩韓的政治現實。



其實就如很多關於南北韓的電影，兩邊人有些時候並不是完全對立，甚至有很多人性人情穿插在歷史之中，所謂南轅北轍，有時只是政治取向的表層，在面對同樣問題時，爭取有利的方式或角力手段頓時變得相差無幾。來到生命攸關一刻，本來有相距甚遠立場為求生天都會同力合作，其實也反映普遍人類的求存法則。



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封圖：寰宇影片 Universe Films & VII Pillars Entertainment 提供

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