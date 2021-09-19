揭密詐騙集團《攔截聲命線》韓國口碑沸騰！主演卞約漢與金武烈的母親竟都遇過電話詐騙！

《攔截聲命線》（韓原名《Voice》）即將於10月8日在台灣上映，由於韓國電話詐騙猖獗，讓這部電影在韓國上映首日就登上票房冠軍，韓國觀眾觀影後驚嘆《攔截聲命線》寫實揭開萬惡詐騙集團的運作內幕，都表示一定會推薦家人、朋友等周遭的人觀看本作，以降低受騙上當的機率，也被稱為是每個人都需要看的一部作品。

《攔截聲命線》敘述為了拿回家人和同事被騙的30億韓元，前刑警出身的工地領班瑞俊（卞約漢 飾）潛入位於中國的詐騙集團基地復仇的故事。根據韓國檢察廳所公布的資料顯示，2020年在韓國發生了3萬9713件詐騙案。詐騙集團早期多單純以電話向受害者騙取現金，但現在更會利用SNS訊息，或謊稱自己是警察、檢察官等公家機關人員，以爭取民眾的信任，讓對方落入詐騙圈套中，因此有愈來愈多民眾上當受害。



在台灣同樣也有許多民眾誤入詐騙集團所設的騙局，且詐騙集團手法不斷推陳出新，更隨著通訊技術的進步一起進化。《攔截聲命線》將帶領觀眾直接進入電話詐騙世界，在男主角與詐騙集團對抗的過程中，體驗痛快的宣洩感！



而本劇中擔任主演也就是受害者之一的卞約漢，曾以《未生》《六龍飛天》《陽光先生》等電視劇令觀眾們對他印象深刻，也以《茲山魚譜》與薛耿求共同入圍今年的百想藝術大賞電影部門最佳男主角，沒想到讓他決定參演本部作品的契機，竟是因為自己母親也遇到了這樣的詐騙事件！而另一位主演《詭妹》《政客誠實中》的金武烈，也提到自己母親有著同樣經歷。幸好兩人的母親都因為有及時聯絡上他們而意識到這是詐騙，也更讓卞約漢與金武烈認為應該以這樣的作品讓觀眾們更加提高警覺。



《攔截聲命線》的演員們透過劇本了解到詐騙集團縝密的詐騙手法，也都大感驚訝。相信大家如果能夠瞭解到詐騙集團背後的運作，導演也希望大家能夠更深刻感受到詐騙集團的惡劣，也希望能療癒受害者們的悔恨感，想展現徹底摧毀詐騙世界的快感！《攔截聲命線》即將於10月8日在台灣上映。



照片：車庫娛樂

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