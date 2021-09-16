【有片】李光洙的「綜藝強迫症」！來到療愈系節目《借給你帶輪子的家》也忙個不停：「總感覺要快點才能得第一」XD

光洙啊，如果真的閒不下來的話，可以考慮再回去《Running Man》玩一玩啊XD

tvN中秋特別綜藝、《帶輪子的家》番外篇《借給你帶輪子的家》本週播出了第一期，李光洙、姜河那和韓孝週一起來到沒有主人的帶輪子的家裡，剛放下行李李光洙就開始到處觀察，對話稍微暫停的瞬間就忍不住說：「要不要看看周圍有什麼？」姜河那一臉問號：「什麼也沒有啊？」李光洙不死心：「你等等！」



姜河那笑得直不起腰，韓孝周想坐下五分鐘再出門，李光洙疑惑：「這...是要休息？外面有一條小路耶！」韓孝周：「等下再去！先靜靜待一會吧！」姜河那看著停不下來的光洙說：「哥這好像是一種病。」李光洙：「我11年沒有靜靜呆著過，如果要這樣還不如在家躺著。」



韓孝周起身想拿杯子倒水，但發現打不開櫥櫃，李光洙立即站起來：「一般這時候就要研究一下為什麼打不開...」這按捺不住的綜藝魂XD



三人來超市買東西準備做午餐，韓孝周和姜河那都慢悠悠地邊逛邊找東西，只有李光洙匆匆忙忙地奔走，一聽說要買餐包甚至在超市裡跑了起來！韓孝周：「這裡沒有快速找東西的任務啦！」李光洙：「雖說是這樣但我有職業病！總感覺要快點找到才能拿第一！」



此外，《借給你帶輪子的家》由電影《海賊：鬼怪的旗幟》主演姜河那、韓孝周、李光洙、權相佑、蔡秀彬、吳世勳、金盛吳、朴智煥、金基鬥9人出演，演員們從《帶輪子的家》成東鎰和金希沅那裡借來鑰匙，在沒有主人的家裡進行兩天一夜的戶外生活，將從9月13日至9月27日逢週一播出，一共三期。 中秋前後又有一個綜藝可追啦！



（圖：tvN《借給你帶輪子的家》節目截圖@Youtube）

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