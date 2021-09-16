【有片】李光洙的「综艺强迫症」！来到疗愈系节目《借给你带轮子的家》也忙个不停：「总感觉要快点才能得第一」XD

光洙啊，如果真的闲不下来的话，可以考虑再回去《Running Man》玩一玩啊XD

tvN中秋特别综艺、《带轮子的家》番外篇《借给你带轮子的家》本周播出了第一期，李光洙、姜河那和韩孝周一起来到没有主人的带轮子的家里，刚放下行李李光洙就开始到处观察，对话稍微暂停的瞬间就忍不住说：「要不要看看周围有什么？」姜河那一脸问号：「什么也没有啊？」李光洙不死心：「你等等！」



姜河那笑得直不起腰，韩孝周想坐下五分钟再出门，李光洙疑惑：「这...是要休息？外面有一条小路耶！」韩孝周：「等下再去！先静静待一会吧！」姜河那看著停不下来的光洙说：「哥这好像是一种病。」李光洙：「我11年没有静静呆著过，如果要这样还不如在家躺著。」



韩孝周起身想拿杯子倒水，但发现打不开橱柜，李光洙立即站起来：「一般这时候就要研究一下为什么打不开...」这按捺不住的综艺魂XD



三人来超市买东西准备做午餐，韩孝周和姜河那都慢悠悠地边逛边找东西，只有李光洙匆匆忙忙地奔走，一听说要买餐包甚至在超市里跑了起来！韩孝周：「这里没有快速找东西的任务啦！」李光洙：「虽说是这样但我有职业病！总感觉要快点找到才能拿第一！」



此外，《借给你带轮子的家》由电影《海贼：鬼怪的旗帜》主演姜河那、韩孝周、李光洙、权相佑、蔡秀彬、吴世勋、金盛吴、朴智焕、金基斗9人出演，演员们从《带轮子的家》成东镒和金希沅那里借来钥匙，在没有主人的家里进行两天一夜的户外生活，将从9月13日至9月27日逢周一播出，一共三期。 中秋前后又有一个综艺可追啦！



（图：tvN《借给你带轮子的家》节目截图@Youtube）

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