安宰賢要回歸啦！加盟tvN五分鐘綜藝《運動天才安宰賢》，拜師國家隊選手&試圖擺脫「運動白癡」標籤！

今天tvN宣佈將在10月1日推出全新的五分鐘綜藝節目《運動天才安宰賢》，公認的「運動白癡」安宰賢為了變成運動超人，將拜師各個運動項目的實力選手，努力挖掘自己的潛能！

安宰賢一直以來在各個綜藝節目里給人留下的印象都是「世界級運動白癡」，從踢毽子到桌球、足球等各種球類運動，沒有一項玩得好。 而為了甩掉運動白癡的標籤，安宰賢將在這次的節目中拜訪多位國家代表級運動員，從個人項目到團體項目全都有，一邊提高基礎體力一邊學習實戰技術。究竟安宰賢能否成功蛻變為運動天才，讓人十分關注！



此外，安宰賢去年7月和具惠善離婚的過程中遭到非議而暫停了一段時間的活動，今年5月出演OTT平臺TVING的原創綜藝《新西遊記-春季露營》才重回觀眾視線。這次的《運動天才安宰賢》雖然每期只有5分鐘但會通過有線台播出，久違地與電視機前的觀眾見面。

韓國網友對這消息表示：「從標題已經開始好笑了」、「看到標題的時候：『這是我認識的安宰賢嗎？』 」、「可能是十五夜那種感覺的」、「這一定要看」、「安宰賢的雙腿除了走路之外沒有任何功用」XD



（圖：TVING）

（封圖：BH娛樂，TVDaily）

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