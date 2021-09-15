安宰贤要回归啦！加盟tvN五分钟综艺《运动天才安宰贤》，拜师国家队选手&试图摆脱「运动白痴」标签！

今天tvN宣布将在10月1日推出全新的五分钟综艺节目《运动天才安宰贤》，公认的「运动白痴」安宰贤为了变成运动超人，将拜师各个运动项目的实力选手，努力挖掘自己的潜能！

安宰贤一直以来在各个综艺节目里给人留下的印象都是「世界级运动白痴」，从踢毽子到桌球、足球等各种球类运动，没有一项玩得好。 而为了甩掉运动白痴的标签，安宰贤将在这次的节目中拜访多位国家代表级运动员，从个人项目到团体项目全都有，一边提高基础体力一边学习实战技术。究竟安宰贤能否成功蜕变为运动天才，让人十分关注！



此外，安宰贤去年7月和具惠善离婚的过程中遭到非议而暂停了一段时间的活动，今年5月出演OTT平台TVING的原创综艺《新西游记-春季露营》才重回观众视线。这次的《运动天才安宰贤》虽然每期只有5分钟但会通过有线台播出，久违地与电视机前的观众见面。

韩国网友对这消息表示：「从标题已经开始好笑了」、「看到标题的时候：『这是我认识的安宰贤吗？』 」、「可能是十五夜那种感觉的」、「这一定要看」、「安宰贤的双腿除了走路之外没有任何功用」XD



（图：TVING）

（封图：BH娱乐，TVDaily）

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