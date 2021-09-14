申元浩PD：可能會拍《機智小學生活》或《機智高中生活》！連老師人選小編都想好了

對於治癒系溫暖劇情，你可以永遠相信申元浩PD。

從《機智牢房生活》到《機智醫生生活》1、2，申元浩PD用最擅長的溫情路線慢慢治癒著人心，在本該陰暗嚴苛的監獄和充斥著生離死別悲情的醫院裡，這三部劇讓我們看到了良知與善良。 雖然申元浩PD說暫時不考慮拍「機醫」第3季，況且律帝醫院的攝影棚都拆了，但並沒有說會停止「機智」系列的拍攝啊，這讓觀眾們又燃起了希望。



▲tvN《機智牢房生活》

其實這是申元浩PD早前的一段採訪，今年6月「機醫2」開播前舉行的製作發佈會上，被問及是否有興趣拍攝其他職業時，申元浩PD表示：「我個人是想要拍攝《機智小學生活》或者《機智中學生活》，想用大人的視角去剖析孩子們的世界。 《機智醫生生活》想要打破傳統的醫學劇套路，《機智牢房生活》則是想要用細微、溫暖的故事展現人間溫情，所以才起了那樣的劇名。」



▲tvN《機智醫生生活》

前兩日，申元浩PD就透露了關於「機醫」第3季的想法，指出雖然選角的時候和演員們提到了第3季，但因為自己是第一次製作季播劇，有很多沒有考慮到的地方，也已經告訴演員們不會綁定他們到第3季，請他們可以隨意安排自己的行程，如果有機會的話還是會拍第3季的。

《機智牢房生活》開播前，誰能想到監獄這類沉重題材能被刻畫得那樣溫馨有人情味？ 囚犯也有尊嚴、情義、喜怒哀樂，完全顛覆了民眾對於監獄與囚犯的認知。 「機醫」就更不用說了，這裡沒有緊張的醫患關係，沒有爾虞我詐的內鬥，有的只有醫生對患者的關愛以及病患對醫生的信任，還有友誼長達20年的99s，律帝醫院仿彿是一個「烏托邦」，現實生活中雖然沒有，但明知是虛構的地方也依舊讓我們感受到了平靜與祥和。

既然申元浩PD都這麼說了，那麼我們是否可以期待一下「機校」系列呢？ 該是怎樣一個充滿陽光與愛的校園故事呢？人設小編都幫PD想好了，起用「機醫」原班人馬，英語老師是田美都，國文老師是金大明，數學老師是柳演錫，物理老師是鄭敬淏，體育老師就是曹政奭了，再請「機牢」的主演們來客串學生家長、教育廳幹部、校長、教導主任等，多麼豪華又「信而看」的陣容啊，收視不火的話天地難容。



▲tvN《機智醫生生活》

「首圖：tvN《機智醫生生活》、《機智牢房生活》」

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