申元浩PD：可能会拍《机智小学生活》或《机智高中生活》！连老师人选小编都想好了

对於治愈系温暖剧情，你可以永远相信申元浩PD。

从《机智牢房生活》到《机智医生生活》1、2，申元浩PD用最擅长的温情路线慢慢治愈著人心，在本该阴暗严苛的监狱和充斥著生离死别悲情的医院里，这三部剧让我们看到了良知与善良。 虽然申元浩PD说暂时不考虑拍「机医」第3季，况且律帝医院的摄影棚都拆了，但并没有说会停止「机智」系列的拍摄啊，这让观众们又燃起了希望。



▲tvN《机智牢房生活》

其实这是申元浩PD早前的一段采访，今年6月「机医2」开播前举行的制作发布会上，被问及是否有兴趣拍摄其他职业时，申元浩PD表示：「我个人是想要拍摄《机智小学生活》或者《机智中学生活》，想用大人的视角去剖析孩子们的世界。 《机智医生生活》想要打破传统的医学剧套路，《机智牢房生活》则是想要用细微、温暖的故事展现人间温情，所以才起了那样的剧名。」



▲tvN《机智医生生活》

前两日，申元浩PD就透露了关於「机医」第3季的想法，指出虽然选角的时候和演员们提到了第3季，但因为自己是第一次制作季播剧，有很多没有考虑到的地方，也已经告诉演员们不会绑定他们到第3季，请他们可以随意安排自己的行程，如果有机会的话还是会拍第3季的。

《机智牢房生活》开播前，谁能想到监狱这类沉重题材能被刻画得那样温馨有人情味？ 囚犯也有尊严、情义、喜怒哀乐，完全颠覆了民众对於监狱与囚犯的认知。 「机医」就更不用说了，这里没有紧张的医患关系，没有尔虞我诈的内斗，有的只有医生对患者的关爱以及病患对医生的信任，还有友谊长达20年的99s，律帝医院仿佛是一个「乌托邦」，现实生活中虽然没有，但明知是虚构的地方也依旧让我们感受到了平静与祥和。

既然申元浩PD都这么说了，那么我们是否可以期待一下「机校」系列呢？ 该是怎样一个充满阳光与爱的校园故事呢？人设小编都帮PD想好了，起用「机医」原班人马，英语老师是田美都，国文老师是金大明，数学老师是柳演锡，物理老师是郑敬淏，体育老师就是曹政奭了，再请「机牢」的主演们来客串学生家长、教育厅干部、校长、教导主任等，多么豪华又「信而看」的阵容啊，收视不火的话天地难容。



▲tvN《机智医生生活》

「首图：tvN《机智医生生活》、《机智牢房生活》」

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