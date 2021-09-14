《機智醫生生活》不會有第3季再添證據：片場「律帝醫院」已經拆除！

看到《機智醫生生活》劇組的這一舉動，看來觀眾們真的等不來第3季了。

日前，有韓國網民通過BLOG公開了一組照片（目前已經刪除），說《機智醫生生活》的主要片場「律帝醫院」已經拆除，工作人員正在緊鑼密鼓地收拾片場中。 加之導演申元浩之前透露過：「短期之內不考慮拍第3季，第一次做季播劇有很多不足，也不想耽誤演員們的行程」，由此觀眾們推測出第三季真的離我們越來越遠了。



《機智醫生生活》已經播出了2季，此前就因為被爆出律帝醫院根本就是個片場而震驚所有觀眾（醫院外景借鑒的是位於首爾市江西區麻谷洞的梨花首爾醫院），內部陳設是劇組耗費一年的時間打造出的還原度100% 超逼真的片場，也就是說大家看到的醫院畫面竟然全都是攝影棚！！！申元浩PD之前曾表示：從量來說要確保多個空間，因此存在著困難，努力最大限度地體現真實的背景。 醫院大部份的空間都要有專業性，需要事先檢查、確認的東西很多，裡面的設備大部份也屬於高價物品，所以解決這個也是一大課題。 佈景、美術和道具組最辛苦了，每部份都要進行製作、填充，所以用了大約一年的時間。



由《請回答1988》、《機智牢房生活》申元浩導演與《請回答》全系列編劇李佑汀作家聯手打造的《機智醫生生活》，開播以來一直好評如潮，收視率更突破了10%。 第2季也即將落下帷幕，觀眾們直呼看得不過癮，這種好劇要連拍10季才夠，沒想到這麼快連片場都拆除了。 得知這一消息的觀眾紛紛提議：「借給別的醫學劇劇組也行啊」、「《大逃出》可以去拍節目」、「做成旅遊景點，應該很多人去打卡」等。



「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活》」

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