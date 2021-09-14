《机智医生生活》不会有第3季再添证据：片场「律帝医院」已经拆除！

看到《机智医生生活》剧组的这一举动，看来观众们真的等不来第3季了。

日前，有韩国网民通过BLOG公开了一组照片（目前已经删除），说《机智医生生活》的主要片场「律帝医院」已经拆除，工作人员正在紧锣密鼓地收拾片场中。 加之导演申元浩之前透露过：「短期之内不考虑拍第3季，第一次做季播剧有很多不足，也不想耽误演员们的行程」，由此观众们推测出第三季真的离我们越来越远了。



《机智医生生活》已经播出了2季，此前就因为被爆出律帝医院根本就是个片场而震惊所有观众（医院外景借鉴的是位於首尔市江西区麻谷洞的梨花首尔医院），内部陈设是剧组耗费一年的时间打造出的还原度100% 超逼真的片场，也就是说大家看到的医院画面竟然全都是摄影棚！！！申元浩PD之前曾表示：从量来说要确保多个空间，因此存在著困难，努力最大限度地体现真实的背景。 医院大部份的空间都要有专业性，需要事先检查、确认的东西很多，里面的设备大部份也属於高价物品，所以解决这个也是一大课题。 布景、美术和道具组最辛苦了，每部份都要进行制作、填充，所以用了大约一年的时间。



由《请回答1988》、《机智牢房生活》申元浩导演与《请回答》全系列编剧李佑汀作家联手打造的《机智医生生活》，开播以来一直好评如潮，收视率更突破了10%。 第2季也即将落下帷幕，观众们直呼看得不过瘾，这种好剧要连拍10季才够，没想到这么快连片场都拆除了。 得知这一消息的观众纷纷提议：「借给别的医学剧剧组也行啊」、「《大逃出》可以去拍节目」、「做成旅游景点，应该很多人去打卡」等。



「首图/内文图：tvN《机智医生生活》」

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